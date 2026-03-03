«Хьюстон» добьется успеха в матче против «волшебников»?

прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет в Вашингтоне на «Капитал Уан Арена» 3 марта. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Вашингтон — Хьюстон с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Вашингтон»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Вашингтон» занимает 13-е место, одержав 16 побед и потерпев 43 поражения.

Последние матчи: В предыдущем туре НБА «Вашингтон» уступил в матче против «Торонто» (125:134).

Не сыграют: В составе «Вашингтона» не сыграет Трей Янг, у игрока мышечная травма. Также в лазарете «колдунов» находится Энтони Дэвис (травма пальца).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Уизардс» потерпел поражение в четвёртом матче подряд, помимо игры с «Торонто» «колдуны» потерпели два поражения от «Атланты» (96:126, 98:119) и одно от «Шарлотт» (112:129).

«Хьюстон»

Турнирная таблица: «Хьюстон» входит в топ-3 Западной конференции, уступая лишь «Оклахоме» и «Сан-Антонио». Баскетболисты «Рокетс» в 57 матчах одержали 37 побед и потерпели 22 поражения.

Последние матчи: Техасский коллектив на выезде уступил «Майами» со счётом 105:115.

Не сыграют: В лазарете «Хьюстона» находятся Джейшон Тейт (травма колена), Фред Ванвлит (травма колена) и Стивен Адамс (травма лодыжки).

Состояние команды: Прервалась победная серия «Хьюстона», которая состояла из трех матчей. Ранее клуб добился успеха в поединках против «Орландо» (113:108), «Сакраменто» (128:97) и «Юту» (125:105).

Статистика для ставок

«Вашингтон» занимает 13-е место в Восточной конференции

«Хьюстон» занимает 3-е место в Западной конференции

В этом сезоне «Хьюстон» переиграл «Вашингтон» (135:112)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Хьюстона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.08. На победу «Вашингтона» — 8.00.

ТБ 223.5 и ТМ 223.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Хьюстон» классом выше «Вашингтона», да и победа в первом круге с разницей в 23 очка тому подтверждение. Ожидаем от гостей новой виктории над «волшебниками».

1.90 Фора «Хьюстона» (-15.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Вашингтон» — «Хьюстон» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Фора «Хьюстона» (-15.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: В первой очной встрече команды набрали 247 очков на двоих, так что ожидаем, что соперники сыграют в результативный и открытый баскетбол в предстоящем матче.

2.30 ТБ 228.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Вашингтон» — «Хьюстон» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: ТБ 228.5 с коэффициентом 2.30.