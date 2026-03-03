прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Милуоки на «Фисерв Форум» 3 марта. Начало встречи — в 03:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Милуоки — Бостон с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Милуоки»

Турнирная таблица: Баскетболисты из штата Висконсин занимают 11-е место в Восточной конференции, в 59 матчах регулярного чемпионата «Милуоки» одержал 26 побед и потерпел 33 поражения.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Милуоки» потерпел фиаско в матче против «Чикаго» (97:120).

Не сыграют: «Милуоки» не сможет рассчитывать на ключевых игроков Янниса Адетокунбо (травма икры) и Торина Принса (травма шеи).

Состояние команды: В последних матчах «олени» одержали победы над «Майами» (128:117), «Кливлендом» (118:116) и проиграли «Нью-Йорку» (98:127), «Торонто» (94:122).

«Бостон»

Турнирная таблица: «Бостон» занимает 2-е место в Восточной конференции, «кельты» в 59 матчах одержали 39 побед и потерпели 20 поражений.

Последние матчи: «Селтикс» на домашней арене одержали победу над командой «Бруклин» (148:111). Ключевую роль в успехе сыграл Джейлен Браун, который набрал 28 очков, совершил 7 подборов и отдал 9 передач.

Не сыграют: В лазарете «кельтов» с травмой ахилла находится Джейсон Тейтум.

Состояние команды: В последних играх регулярного чемпионата «кельты» одержали победы в матчах против «Финикса» (97:81), «Лос-Анджелес Лейкерс» (111:89) и «Голден Стэйт» (121:110).

Статистика для ставок

«Милуоки» занимает 11-е место в Восточной конференции

«Бостон» занимает 2-е место в Восточной конференции

В этом сезоне «Милуоки» переиграл «Бостон» (116:101)

«Бостон» взял реванш у «Милуоки» (107:79)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Бостона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.32. На победу «Милуоки» — 3.40.

ТБ 214.5 и ТМ 214.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Бостон» неплохо выступает в последних играх регулярного чемпионата, к тому же «кельты» знают, как подобрать ключ к «Милуоки». В прошлой личной встрече «Селтикс» переиграли баскетболистов из Висконсина с разницей в 15 очков.

Ставка: Фора «Бостона» (-7.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: В предыдущих очных встречах команды набрали 186 и 217 очков. Наверняка, соперники сыграют в оборонительный баскетбол в предстоящей встрече.

Ставка: ТМ 214.5 с коэффициентом 1.94.