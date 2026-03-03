прогноз на матч НБА, ставка за 2.00

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в Сан-Франциско на «Чейз Центр» 3 марта. Начало встречи — в 06:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Голден Стэйт — Лос-Анджелес Клипперс с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Голден Стэйт»

Турнирная таблица: «Голден Стэйт» занимает 8-е место в Западной конференции, одержав 31 победу и потерпев 29 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего тура баскетболисты из Калифорнии уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» (101:129).

Не сыграют: Лидер калифорнийской команды Стефен Карри не сыграет из-за травмы колена. «Голден Стэйт» также не сможет рассчитывать на травмированных Сета Карри (травма спины), Джимми Батлера (травма колена), Кристапса Порзингиса (из-за болезни).

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Голден Стэйт» одержал победу над «Мемфисом» (133:112), «Денвером» (128:117) и проиграл «Нью-Орлеану» (109:113), «Бостону» (110:121).

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Клипперс» расположился на 10-м месте в Западной конференции, одержав 27 побед и потерпев 31 поражение.

Последние матчи: «Парусники» допустили осечку в прошлом туре регулярного чемпионата, проиграв на своей арене «Миннесоте» (88:94).

Не сыграют: С травмой бедра в лазарете команды находится Брэдли Бил, а с травмой ноги из строя команды выбыл Дариус Гарленд.

Состояние команды: «Парусники» не могут одержать победу в третьем матче подряд. «Лос-Анджелес» уступил и в играх против «Орландо» (109:111), «Лос-Анджелес Лейкерс» (122:125).

Статистика для ставок

«Голден Стэйт» занимает 8 место в Западной конференции

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает 10 место в Западной конференции

В этом сезоне «Голден Стэйт» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» (98:79)

«Клипперс» взял реванш у калифорнийцев (103:102)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Лос-Анджелес Клипперс» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.77. На победу «Голден Стэйт» — 2.05.

ТБ 216.5 и ТМ 216.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: Без Стефена Карри калифорнийцам будет крайне тяжело в поединке. Не исключаем, что «Клипперс» смогут прервать чёрную полосу.

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-3.5) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Соперники в предыдущих двух встречах забросили друг другу не более 200 очков, ожидаем, что «Клипперс» и «Голден Стэйт» сыграют в низовый баскетбол.

Ставка: ТМ 215.5 с коэффициентом 2.03.