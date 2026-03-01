В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в Орландо на «Кия Центр» 2 марта. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Орландо — Детройт с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Орландо»

Турнирная таблица: «Мэджик» занимает 7-е место в Восточной конференции, одержав 31 победу и потерпев 27 поражений. От зоны плей-офф «Орландо» отстаёт на две победы, к тому же у команды есть игра в запасе по отношению к «Филадельфии», которая расположилась на заветной 6-й строчке.

Последние матчи: В рамках минувшего тура регулярного чемпионата «Орландо» уступил «Хьюстону» (108:113).

Не сыграют: С травмой лодыжки из строя команды выбыл Франц Вагнер, форвард «магов» уже пропустил матчи против «Хьюстона», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Финикса» и «Сакраменто».

Состояние команды: Прервалась победная серия «Орландо», которая состояла из пяти матчей. «Маги» ранее добились успеха в матчах против «Лос-Анджелес Лейкерс» (110:109), «Лос-Анджелес Клипперс» (111:109).

«Детройт»

Турнирная таблица: «Детройт» — в числе главных претендентов на титул баскетбольной ассоциации. Дело в том, что «Пистонс» одержали 44 победы и потерпели 14 поражений. Отметим, что 91% чемпионатов в истории НБА завершались триумфом одной из команд, которая достигала 40 побед в регулярном чемпионате. В этом сезоне под критерий попадают «Оклахома», «Детройт» и «Сан-Антонио».

Последние матчи: «Детройт» на домашней арене переиграл «Кливленд» (122:119). Все решилось в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (114:114). Центровой команды Джаден Дюрен оформил дабл-дабл из 33 очков и 16 подборов.

Не сыграют: Травмированных в составе «Детройта» нет, за исключением дисквалифицированного Айзеи Стюарта.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Детройт» одержал победы над «Оклахомой» (124:116), «Чикаго» (126:110), «Нью-Йорком» (126:111), а также проиграл «Сан-Антонио» (103:114).

Статистика для ставок

«Детройт» занимает 1-е место в Восточной конференции

«Орландо» занимает 7-е место в Восточной конференции

«Детройт» одержал победу над «Орландо» (135:116)

«Орландо» взял реванш над «Детройтом» (112:109)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Детройта» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.44. На победу «Орландо» — 2.80.

ТБ 220.5 и ТМ 220.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: Это будет третья личная встреча между соперниками, в предыдущих двух поединках «Орландо» и «Детройт» обменялись победами. Однако, несмотря на равенство в противостоянии баскетболисты «Пистонс» сейчас выдают неплохую игру и не исключено, что лидер Восточной конференции сможет одержать победу в гостях.

Ставка: Фора «Детройта» (-5.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: В прошлых встречах баскетболисты «Орландо» и «Детройт» забросили друг другу 221 и 251 очко.

Ставка: ТБ 221.5 с коэффициентом 1.90.