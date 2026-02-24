В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Майами». Игра пройдет в Милуоки на «Фисерв Форум» 25 февраля. Начало встречи — в 04:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Милуоки — Майами с коэффициентом для ставки за 2.07.
«Милуоки»
Турнирная таблица: Баскетболисты из Висконсина занимают 11 место в Восточной конференции при 24 победах и 31 поражении.
Последние матчи: «Милуоки» на своей арене проиграл «Торонто» со счётом 94:122.
Не сыграют: С травмой икры в лазарете «Милуоки» находится Яннис Адетокунбо, с тавмой шеи из строя выбыл Торин Принс.
Состояние команды: Прервалась победная серия «баксов», которая состояла из трёх матчей: «Милуоки» добились успеха в поединках против «Нью-Орлеана» (139:118), «Оклахомы» (110:93) и «Орландо» (116:108).
«Майами»
Турнирная таблица: «Майами» занимает 8 место в Восточной конференции. Баскетболисты из Флориды в 58 матчах одержали 31 победы и потерпели 27 поражений.
Последние матчи: «Хитовцы» на домашней арене переиграли «Мемфис» (136:120). Ключевую роль в победе «Майами» сыграл Эндрю Уиггинс. Канадский форвард отправил в кольцо соперника 28 очков.
Не сыграют: В составе «Хита» дисквалификацию по-прежнему отбывает Терри Розье.
Состояние команды: Победная серия «Майами» составляет три матча, переиграв также «Атланту» (128:97) и «Нью-Орлеан» (123:111).
Статистика для ставок
- «Милуоки» занимает 11 место в Восточной конференции
- «Майами» занимает 8 место в Восточной конференции
- В этом сезоне «Майами» переиграл «Милуоки» (106:103)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Майами» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.44. На победу «Милуоки» — 2.80.
ТБ 227.5 и ТМ 227.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.
Прогноз: «Милуоки» по-прежнему не может рассчитывать на своего лидера Янниса Адетокунбо. «Майами» же находится в оптимальной игровой форме и выдает победную серию. Ожидаем, что «хитовцы» снова переиграют «баксов».
Ставка: Фора «Майами» (-7.5) с коэффициентом 2.07.
Прогноз: В предыдущей встрече «Майами» и «Милуоки» забросили друг другу 209 очков. Наверняка, соперники сыграют в оборонительный баскетбол в предстоящей встрече.
Ставка: ТМ 227.5 с коэффициентом 1.94.