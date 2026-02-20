«Ястребы» перевесят чашу весов в свою сторону?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.50

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта» будет принимать «Майами». Игра пройдет в Атланте на «Стейт Фарм Арене» 21 февраля. Начало встречи — в 03:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Атланта — Майами с коэффициентом для ставки за 2.70.

«Атланта»

Турнирная таблица: «Атланта» улучшила положение в Восточной конференции, поднявшись на 9 место. «Хокс» в 57 матчах регулярного чемпионата одержал 27 побед и потерпел 30 поражений.

Последние матчи: Баскетболисты из Джорджии переиграли «Филадельфию» (117:107). В составе «ястребов» результативной игрой отметился Джален Джонсон. Форвард оформил дабл-дабл из 32 очков и 10 подборов.

Не сыграют: Из-за травмы колена игру против «хитовцев» пропустит Джонатан Куминга.

Состояние команды: «Атланте» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из трех матчей. Ранее команда уступила в играх против «Шарлотт» (107:110, 119:126), «Миннесоты» (116:138).

«Майами»

Турнирная таблица: «Майами» занимает 8 место в Восточной конференции, в 56 играх ассоциации баскетболисты из Флориды одержали 29 побед и потерпели 27 поражений.

Последние матчи: «Хит» одержал гостевую победу над «Нью-Орлеаном» (123:111). Ключевую роль в победе команды сыграл Бэм Адебайо, центровой оформил дабл-дабл из 27 очков и 14 подборов

Не сыграют: В лазарете хитовцев с травмой ребра оказался Тайлер Хирро.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Майами» смог выиграть у «Вашингтона» (132:101), но проиграл в играх против «Юты» (111:115), «Бостона» (96:98) и «Атланты» (115:127).

Статистика для ставок

«Атланта» занимает 9 место в Восточной конференции

«Майами» занимает 8 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Атланта» выиграла у «Майами» (127:115)

«Майами» также нанес поражение «ястребам» (126:111)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Майами» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.56. На победу «Атланты» — 2.35.

ТБ 242.5 и ТМ 242.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: Встречаются соседи по турнирной таблице, в этом сезоне «Атланта» и «Майами»уже успели обменяться победами. Хитовцы выиграли с разницей в 15 очков, ястребы — в 12. В среднем за матч оба клуба забрасывают по 126 очков. Можно сыграть на индивидуальном тотале одной из команд, к примеру «Атланты».

Ставка: Индивидуальный тотал «Атланты» больше 121.5 с коэффициентом 2.70.

Прогноз: В среднем «Майами» и «Атланта» забрасывают друг другу 240 очков.

Ставка: ТБ 243.5 с коэффициентом 1.90.