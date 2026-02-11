прогноз на матч НБА, ставка за 2.22

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в Филадельфии на «Xfinity Mobile Arena» 12 февраля. Начало встречи — в 03:30 по мск.

«Филадельфия»

Турнирная таблица: «Филадельфия» занимает 6 место в Восточной конференции, в 53 встречах «76-е» одержали 30 побед и потерпели 23 поражения.

Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Филадельфия» потерпела фиаско в матче против «Портленда» (118:135).

Не сыграют: С травмой лодыжки на больничной койке находится Квентин Граймс. Под вопросом участие Джоэла Эмбиида, у которого врачи диагностировали травму колена.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних играх регулярного чемпионата «Сиксерс» одержал победу над «Финиксом» (109:103), «Голден Стэйт» (113:94), «Лос-Анджелес Клипперс» (128:113) и проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (115:119).

«Нью-Йорк»

Турнирная таблица: «Нью-Йорк» занимает 3 место в Восточной конференции, одержав 34 победы и потерпев 19 поражений.

Последние матчи: «Никсы» в гостях одержали победу над «Бостоном» (111:89). Ключевую роль в победе нью-йоркцев сыграл Джален Брансон, защитник отправил в кольцо соперника 31 очко, совершил 3 подбора и отдал 8 передач.

Не сыграют: Под вопросом участие лидера «никсов» О Джи Ануноби, у которого врачи диагностировали травму пальца. С растяжением брюшных мышц поединок пропустит Майлз Макбрайд, а Митчелл Робинсон выбыл из строя из-за травмы лодыжки.

Состояние команды: В последних играх регулярного чемпионата «Нью-Йорк» одержал победы над «Денвером» (134:127 — после овертайма), «Вашингтоном» (132:101) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:100). «Никсы» уступили лишь в игре против «Детройта» (80:118).

Статистика для ставок

«Нью-Йорк» занимает 3 место в Восточной конференции

«Филадельфия» занимает 6 место в Восточной конференции

«Филадельфия» одержала две победы над «Нью-Йорком» (130:119, 116:107)

«Нью-Йорк» добился победы над «76-ми» в третьей очной игре (112:109)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. На победу «Филадельфии» — 2.00.

ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: Играют команды верхней части турнирной таблицы, обе команды играют сверхрезультативно, в среднем за матч «никсы» забрасывают по 112 очков.

Ставка: Индивидуальный тотал «Нью-Йорка» больше 114.5 с коэффициентом 2.22.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 228.5 с коэффициентом 2.33.