прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Портленд». Игра пройдет в Миннеаполисе на «Таргет Центр» 12 февраля. Начало встречи — в 04:00 по мск.

«Миннесота»

Турнирная таблица: Баскетболисты из Миннеаполиса заняли 6 место в Западной конференции, «Миннесота» в 55 матчах одержала 33 победы и потерпела 22 поражения.

Последние матчи: «Тимбервулвз» одержал победу над «Атлантой» (138:116). Вклад в победу команды внёс Энтони Эдвардс, защитник набрал 30 очков, совершил 6 подборов и отдал 6 передач.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Миннесота» прервала проигрышную серию, которая состояла из двух матчей, ранее «волки» проиграли «Лос-Анджелес Клипперс» (96:115), «Нью-Орлеану» (115:119).

«Портленд»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Портленд» занимает 10 место, команда одержала 26 побед и потерпела 28 поражений.

Последние матчи: «Портленд» на домашней арене переиграл «Филадельфию» (135:118). Решающую роль в поединке сыграл Тумани Камара, который отправил в кольцо соперника 30 очков.

Не сыграют: Три баскетболиста не смогут помочь «Портленду» в игре против «лесных волков»: с травмами из строя выбыли Дэмиан Лиллард, Матис Тибул, Крис Мюррэй.

Состояние команды: «Трэйл Блэйзерс» выдаёт победную серию из трёх матчей, баскетболисты Портленда« также нанесли два поражения "Мемфису" (122:115, 135:115).

Статистика для ставок

"Миннесота" занимает 6 место в Западной конференции

"Портленд" занимает 10 место в Западной конференции

"Миннесота" в этом сезоне одержала победу над "Портлендом" (118:114)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: "Миннесота" — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. На победу "Портленда" — 3.40.

ТБ 235.5 и ТМ 235.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: В этом сезоне "лесные волки" нанесли поражение "речникам" с разницей в 4 очка. Не исключаем новой виктории "лесных волков" в предстоящей игре.

1.90 Фора «Миннесоты» (-7.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Миннесота» — «Портленд» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Фора "Миннесоты" (-7.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.87 ТБ 235.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Миннесота» — «Портленд» позволит вывести на карту выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 235.5 с коэффициентом 1.87.