прогноз на матч НБА, ставка за 2.60

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в Сакраменто на «Голден 1 Арена» 7 февраля. Начало встречи — в 06:00 по мск.

«Сакраменто»

Турнирная таблица: «Сакраменто» в Западной конференции занимает последнее 15 место, при 12 победах и 40 поражениях.

Последние матчи: «Сакраменто» потерпел поражение в домашнем матче против «Мемфиса» (125:129).

Не сыграют: С травмой лодыжки из строя команды выбыл форвард Киган Мюррэй.

Состояние команды: Калифорнийская команда проиграла в 10-м матче подряд, в черную полосу игр «королей» входят поединки против «Вашингтона» (112:116), «Бостона» (93:112), «Филадельфии» (111:113), «Нью-Йорка» (87:103), «Детройта» (116:139), «Кливленда» (118:123), «Торонто» (109:122), «Майами» (117:130) и «Портленда» (110:117).

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Клипперс» расположился на 9 месте в Западной конференции, одержав 23 победы и потерпев 27 поражений.

Последние матчи: «Парикмахеры» допустили осечку в домашней игре против «Кливленда» (91:124).

Не сыграют: «Парикмахеры» не смогут рассчитывать на трех своих игроков: травму получил Брэдли Бил, по личным причинам предстоящую игру против калифорнийцев пропустят Ивица Зубац и Джеймс Харден.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Финикс» (117:93), «Юту» (115:103) и уступили в игре с «Денвером» (109:122), «Филадельфией» (113:128).

Статистика для ставок

«Сакраменто» занимает 15 место в Западной конференции

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает 9 место в Западной конференции

В этом сезоне «Клипперс» одержал победу над «Сакраменто» (131:90)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. На победу «Сакраменто» — 2.35.

ТБ 231.5 и ТМ 231.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: В первом круге «Лос-Анджелес Клипперс» с крупным счетом переиграл «Сакраменто», не исключаем, что «парусники» снова смогут нанести разгромное поражение сопернику.

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-8.5) с коэффициентом 2.60.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 231.5 с коэффициентом 1.87.