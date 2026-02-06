В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в Детройте на «Литл Сесарс Арене» 7 февраля. Начало встречи — в 03:30 по мск.
«Детройт»
Турнирная таблица: «Детройт» удерживает лидерство в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 37 побед и потерпев 13 поражений.
Последние матчи: Баскетболисты из Мичигана в минувшем туре проиграли «Вашингтону» (117:126).
Не сыграют: Форвард «Детройта» Тобиас Харрис получил травму бедра в матче против «Денвера» и уже пропустил игру против «Вашингтона».
Состояние команды: Прервалась победная серия «Детройта», которая состоялась из трёх матчей, ранее команда переиграла «Денвер» (124:121), «Бруклин» (130:77) и «Голден Стэйт» (131:124).
«Нью-Йорк»
Турнирная таблица: В Восточной конференции «Нью-Йорк» занимает 3 место, «никсы» одержали 33 победы и потерпели 18 поражений.
Последние матчи: «Нью-Йорк» одержал домашнюю победу в матче против «Денвера» (134:127 — после овертайма), основное время поединка завершилось вничью (108:108). В составе «никсов» результативной игрой отметился Джален Брансон, отправив в кольцо соперника 42 очка.
Не сыграют: Под вопросом участие защитника Майлза Макбрайда, который травмировал лодыжку.
Состояние команды: Победная серия «Нью-Йорка» составляет 8 матчей, «никсы» выиграли также у «Вашингтона» (132:101), «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:100), «Портленда» (127:97), «Торонто» (119:92), «Сакраменто» (103:87), «Филадельфии» (112:109) и «Бруклина» (120:66).
Статистика для ставок
- «Детройт» занимает 1 место в Восточной конференции
- «Нью-Йорк» занимает 3 место в Восточной конференции
- В этом сезоне «Детройт» переиграл «Нью-Йорк» (121:90)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. На победу «Детройта» — 2.00.
ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: «Никсы» выдают победную серию, которая состоит из 8 побед. Сейчас команда из Нью-Йорка находится на ходу и вполне способна нанести поражение лидеру Восточной конференций.
Ставка: Победа «Нью-Йорка» с коэффициентом 1.80.
Прогноз: 211 очков забросили друг другу баскетболисты «Детройта» и «Нью-Йорка» в первой очной встрече регулярного чемпионата.
Ставка: ТМ 222.5 с коэффициентом 1.93.