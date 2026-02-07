Кто окажется сильнее в битве аутсайдеров?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.35

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в Нью-Йорке на «Барклайс Центр» 7 февраля. Начало встречи — в 23:00 по мск.

«Бруклин»

Турнирная таблица: Нью-йоркцы занимают 14 место в Восточной конференции, баскетболисты «Бруклина» в 50 матчах одержали 13 побед и потерпели 37 поражений.

Последние матчи: «Нетс» в гостях проиграл «Орландо» со счётом 98:118.

Не сыграют: С травмой колена в лазарете нью-йоркской команды остался Хейвуд Хайсмит.

Состояние команды: «Бруклин» потерпел поражение в третьем матче подряд, проиграв также «Лос-Анджелес Лейкерс» (109:125), «Детройту» (77:130).

Перед игрой с «Вашингтоном» нью-йоркцы отчислили из состава разыгрывающего Кэма Томаса, дав ему возможность найти другую команду.

«Вашингтон»

Турнирная таблица: «Колдуны» соседствуют с «Бруклином» в Восточной конференции, расположившись на 13-й строчке. «Вашингтон» в 50 играх одержал 14 побед и и потерпел 36 поражений.

Последние матчи: «Вашингтон» одержал неожиданную победу над лидером Восточной конференции — «Детройтом» (126:117). Вклад в победу команды внёс Уильям Райли, набрав 20 очков, совершив 6 подборов и отдав 5 передач.

Не сыграют: «Вашингтону» не смогут помочь травмированные Тре Джонсон (травма лодыжки), Трей Янг (мышечная травма).

Состояние команды: В последних пяти матчах «Вашингтон» переиграл «Милуоки» (109:99), «Сакраменто» (116:112), а также проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (111:142), «Нью-Йорку» (101:132).

Статистика для ставок

«Бруклин» в Восточной конференции занимает 14 место

«Вашингтон» в Восточной конференции занимает 13 место

В этом сезоне «Бруклин» одержал победу над «Вашингтоном» (129:106)

«Вашингтон» переиграл «Бруклин» со счётом 119:99

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бруклин» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. На победу «Вашингтона» — 2.35.

ТБ 224.5 и ТМ 224.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.03.

Прогноз: «Вашингтон» может поймать победную волну после успешной игры против «Детройта». Нью-йоркцы в свою очередь, не могут одержать победу в трех матчах подряд.

2.35 Победа «Вашингтона» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Бруклин» — «Вашингтон» позволит вывести на карту выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Победа «Вашингтона» с коэффициентом 2.35.

Прогноз: Баскетболисты «Бруклина» и «Вашингтона» в среднем за матч забрасывают друг другу по 227 очков.

1.87 ТБ 226.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Бруклин» — «Вашингтон» принесёт чистый выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 1.87.