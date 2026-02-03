прогноз на матч НБА, ставка за 2.12

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Орландо». Игра пройдет в Оклахоме на «Пэйком Центр» 4 февраля. Начало встречи — в 04:00 по мск.

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Оклахома» занимает 1 место в Западной конференции, одержав 39 побед и потерпев 11 поражений.

Последние матчи: «Громовержцы» на выезде переиграли «Денвер» (121:111). Ключевую роль в победе «Тандер» сыграл лидер команды Шэй Гилджес-Александер, оформив дабл-дабл из 34 очков и 13 передач.

Не сыграют: Из-за травм из строя команды «Оклахомы» выбыли Карузо, Никола Топич и Томас Сорбер.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «громобойцы» одержали победу в матче против «Нью-Орлеана» (104:95), но проиграли «Миннесоте» (111:123), «Торонто» (101:103) и «Индиане» (114:117).

«Орландо»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Орландо» занимает 8 место, в 48 матчах регулярного чемпионата «маги» одержали 25 побед и потерпели 23 поражения.

Последние матчи: «Орландо» в гостях против «Сан-Антонио» потерпел поражение со счётом 103:112.

Не сыграют: С травмой лодыжки из строя команды выбыл Франц Вагнер, после длительного перерыва игрок вернулся на площадку в матче против «Торонто». В поединке против канадцев форвард «магов» провел почти 3 минуты игрового времени. Вагнер вновь получил старую травму и уже пропустил встречу против «Сан-Антонио».

Состояние команды: Прервалась победная серия «Мэджик», которая состояла из двух матчей. Баскетболисты «Орландо» ранее переиграли «Торонто» (130:120) и «Майами» (133:124).

Статистика для ставок

«Орландо» занимает 8 место в Восточной конференции

«Оклахома» занимает 1 место в Западной конференции

В этом сезоне «Оклахома» и «Орландо» не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. На победу «Орландо» — 3.25.

ТБ 219.5 и ТМ 219.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Орландо» может сыграть достойно в играх против фаворитов, игра проти «Оклахомы» — не исключение. Да, «маги» скорее всего проиграют, но бой чемпиону «Мэджик» точно даст.

Ставка: Фора «Орландо» (+4.5) с коэффициентом 2.12.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 219.5 с коэффициентом 1.87.