прогноз на матч НБА, ставка за 2.23

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Орландо». Игра пройдет в Сан-Антонио на «Центр Фрост Банк» 2 февраля. Начало встречи — в 00:00 по мск.

«Сан-Антонио»

Турнирная таблица: «Сан-Антонио» занимает 3 место в Западной конференции, одержав 32 победы и потерпев 16 поражений.

Последние матчи: Техасский коллектив допустил неожиданное поражение в гостевой игре против «Шарлотт» (106:111).

Не сыграют: Из-за мышечной травмы игру против «Орландо» пропустит Джереми Сохан.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Сан-Антонио» в последних матчах обменялся победами с «Хьюстоном» (111:99, 106:111), переиграл «Юту» (126:109) и уступил «Нью-Орлеану» (95:104).

«Орландо»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Орландо» занимает 7 место, в 47 матчах регулярного чемпионата «маги» одержали 25 побед и потерпели 22 поражения.

Последние матчи: «Орландо» на своей арене нанес поражение «Торонто» (130:120). Решающую роль в поединке сыграл Десмонд Бэйн, набравший 32 очка.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Маги» одержали победу во втором матче подряд, переиграв также «Майами» (133:124), но уступили в играх против «Кливленда» (98:114, 105:119), «Шарлотт» (97:124).

Статистика для ставок

«Сан-Антонио» занимает 3 место в Западной конференции

«Орландо» занимает 7 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Сан-Антонио» переиграл «Орландо» (114:112)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сан-Антонио» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Орландо» — 2.80.

ТБ 223.5 и ТМ 223.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: Да, «Орландо» не является фаворитом матча, но команда одержала две победы подряд. К тому же «Сан-Антонио» потерпело неожиданное поражение в игре с «Шарлотт». У гостей есть психологическое преимущество над «шпорами», остановим наш выбор на положительной форе «волшебников».

2.23 Фора «Орландо» (+2.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.23 на матч «Сан-Антонио» — «Орландо» принесёт прибыль 1230₽, общая выплата — 2230₽

Ставка: Фора «Орландо» (+2.5) с коэффициентом 2.23.

Прогноз: В первой личной встрече этого сезона баскетболисты «Сан-Антонио» и «Орландо» забросили друг другу 226 очков.

1.94 ТБ 225.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч «Сан-Антонио» — «Орландо» принесёт чистый выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: ТБ 225.5 с коэффициентом 1.94.