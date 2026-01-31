прогноз на матч НБА, ставка за 1.80

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Нью-Орлеан». Игра пройдет в Филадельфии на «Xfinity Mobile Arena» 1 февраля. Начало встречи — в 03:30 по мск.

«Филадельфия»

Турнирная таблица: «76-е» занимают 6 место в Восточной конференции, в 47 матчах регулярного чемпионата «Филадельфия» одержала 26 побед и потерпела 21 поражение.

Последние матчи: «Филадельфия» в родных стенах переиграла «Сакраменто» (113:111). Результативными действиями в составе «Сиксерс» отметился Тайриз Макси, которая набрала 40 очков.

Не сыграют: С травмой лодыжки на больничной койке находится Квентин Граймс. В строй команды вернулись лидеры Пол Джордж и Джоэл Эмбиид.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Филадельфия» одержала победу во втором матче, переиграв также «Милуоки» (139:122). До этого «Сиксерс» проиграли в играх с «Шарлотт» (93:130) и «Нью-Йорком» (109:112).

«Нью-Орлеан»

Турнирная таблица: «Пеликаны» улучшили положение в Западной конференции, поднявшись на 14 место. «Нью-Орлеан» в 50 матчах одержал 13 побед и потерпел 37 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего тура баскетболисты «Нью-Орлеана» одержал победу над «Мемфисом» (114:106). Ключевую роль в поединке сыграл Саддик Бей, отправив в кольцо соперника 22 очка.

Не сыграют: С травмой ахилла из строя выбыл Деджанте Маррей.

Состояние команды: В последних матчах «пеликаны» потерпели поражения от «Оклахомы» (95:104), «Детройта» (104:112), а также одержали победы в играх с «Сан-Антонио» (104:95), «Мемфисом» (133:127).

Статистика для ставок

«Нью-Орлеан» занимает 14 место в Западной конференции

«Филадельфия» занимает 6 место в Восточной конференции

«Филадельфия» и «Нью-Орлеан» в этом сезоне еще не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Филадельфия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. На победу «Нью-Орлеана» — 4.30.

ТБ 231.5 и ТМ 231.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Филадельфия» вероятней всего одержит победу над «Нью-Орлеаном», «76-е» не должны встретить сопротивления со стороны одного из аутсайдеров ассоциации.

1.80 Фора «Филадельфии» (-9.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Филадельфия» — «Нью-Орлеан» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Фора «Филадельфии» (-9.5) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.87 ТБ 231.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Филадельфия» — «Нью-Орлеан» позволит вывести на карту выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 231.5 с коэффициентом 1.87.