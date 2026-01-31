В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Нью-Орлеан». Игра пройдет в Филадельфии на «Xfinity Mobile Arena» 1 февраля. Начало встречи — в 03:30 по мск.
«Филадельфия»
Турнирная таблица: «76-е» занимают 6 место в Восточной конференции, в 47 матчах регулярного чемпионата «Филадельфия» одержала 26 побед и потерпела 21 поражение.
Последние матчи: «Филадельфия» в родных стенах переиграла «Сакраменто» (113:111). Результативными действиями в составе «Сиксерс» отметился Тайриз Макси, которая набрала 40 очков.
Не сыграют: С травмой лодыжки на больничной койке находится Квентин Граймс. В строй команды вернулись лидеры Пол Джордж и Джоэл Эмбиид.
Состояние команды: «Филадельфия» одержала победу во втором матче, переиграв также «Милуоки» (139:122). До этого «Сиксерс» проиграли в играх с «Шарлотт» (93:130) и «Нью-Йорком» (109:112).
«Нью-Орлеан»
Турнирная таблица: «Пеликаны» улучшили положение в Западной конференции, поднявшись на 14 место. «Нью-Орлеан» в 50 матчах одержал 13 побед и потерпел 37 поражений.
Последние матчи: В рамках минувшего тура баскетболисты «Нью-Орлеана» одержал победу над «Мемфисом» (114:106). Ключевую роль в поединке сыграл Саддик Бей, отправив в кольцо соперника 22 очка.
Не сыграют: С травмой ахилла из строя выбыл Деджанте Маррей.
Состояние команды: В последних матчах «пеликаны» потерпели поражения от «Оклахомы» (95:104), «Детройта» (104:112), а также одержали победы в играх с «Сан-Антонио» (104:95), «Мемфисом» (133:127).
Статистика для ставок
- «Нью-Орлеан» занимает 14 место в Западной конференции
- «Филадельфия» занимает 6 место в Восточной конференции
- «Филадельфия» и «Нью-Орлеан» в этом сезоне еще не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Филадельфия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. На победу «Нью-Орлеана» — 4.30.
ТБ 231.5 и ТМ 231.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: «Филадельфия» вероятней всего одержит победу над «Нью-Орлеаном», «76-е» не должны встретить сопротивления со стороны одного из аутсайдеров ассоциации.
Ставка: Фора «Филадельфии» (-9.5) с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 231.5 с коэффициентом 1.87.