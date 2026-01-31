В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в Майами на «Касейя Центр» 1 февраля. Начало встречи — в 04:00 по мск.
«Майами»
Турнирная таблица: «Майами» улучшил положение в Восточной конференции, поднявшись на 7 место, при 26 победах и 23 поражениях.
Последние матчи: «Хитовцы» одержали победу в гостевом матче против «Чикаго» (116:113). Вклад в победу команды внёс Норман Пауэлл, защитник «Майами» набрал в матче 21 очко.
Не сыграют: В лазарете хитовцев с травмой плеча оказался Дэвион Митчелл.
Состояние команды: В последних пяти встречах регулярного чемпионата «Майами» одержал победы над «Финиксом» (111:102), «Ютой» (147:116), а также проиграл «Орландо» (124:133), «Портленду» (110:127).
«Чикаго»
Турнирная таблица: «Чикаго» потерял одну строчку на Востоке, сместившись на 10 место. Иллинойсцы в 48 матчах регулярного чемпионата одержали 23 победы и потерпели 25 поражений.
Последние матчи: «Чикаго» на домашней арене уступило в поединке против «Майами» (113:116).
Не сыграют: Зак Коллинс выбыл из строя команды из-за травмы пальца, у Тре Джонса врачи диагностировали мышечную травму.
Состояние команды: Проигрышная серия иллинойсцев составляет три матча, баскетболисты «Чикаго» проиграли в играх против «Индианы» (110:113), «Лос-Анджелес Лейкерс» (118:129).
Статистика для ставок
- «Майами» занимает 7 место в Восточной конференции
- «Чикаго» занимает 10 место в Восточной конференции
- В этом сезоне «Майами» дважды одержал победу над «Чикаго» (116:113, 143:107)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Майами» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Чикаго» — 2.50.
ТБ 234.5 и ТМ 234.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.
Прогноз: В этом баскетбольном сезоне «Майами» дважды обыграл «Чикаго» с разницей в 3 и 36 очков.
Ставка: Фора «Майами» (-6.5) с коэффициентом 2.07.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 235.5 с коэффициентом 1.90.