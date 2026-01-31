прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в Майами на «Касейя Центр» 1 февраля. Начало встречи — в 04:00 по мск.

«Майами»

Турнирная таблица: «Майами» улучшил положение в Восточной конференции, поднявшись на 7 место, при 26 победах и 23 поражениях.

Последние матчи: «Хитовцы» одержали победу в гостевом матче против «Чикаго» (116:113). Вклад в победу команды внёс Норман Пауэлл, защитник «Майами» набрал в матче 21 очко.

Не сыграют: В лазарете хитовцев с травмой плеча оказался Дэвион Митчелл.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти встречах регулярного чемпионата «Майами» одержал победы над «Финиксом» (111:102), «Ютой» (147:116), а также проиграл «Орландо» (124:133), «Портленду» (110:127).

«Чикаго»

Турнирная таблица: «Чикаго» потерял одну строчку на Востоке, сместившись на 10 место. Иллинойсцы в 48 матчах регулярного чемпионата одержали 23 победы и потерпели 25 поражений.

Последние матчи: «Чикаго» на домашней арене уступило в поединке против «Майами» (113:116).

Не сыграют: Зак Коллинс выбыл из строя команды из-за травмы пальца, у Тре Джонса врачи диагностировали мышечную травму.

Состояние команды: Проигрышная серия иллинойсцев составляет три матча, баскетболисты «Чикаго» проиграли в играх против «Индианы» (110:113), «Лос-Анджелес Лейкерс» (118:129).

Статистика для ставок

«Майами» занимает 7 место в Восточной конференции

«Чикаго» занимает 10 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Майами» дважды одержал победу над «Чикаго» (116:113, 143:107)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Майами» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Чикаго» — 2.50.

ТБ 234.5 и ТМ 234.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: В этом баскетбольном сезоне «Майами» дважды обыграл «Чикаго» с разницей в 3 и 36 очков.

2.07 Фора «Майами» (-6.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Майами» — «Чикаго» позволит вывести на карту выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Фора «Майами» (-6.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 235.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Майами» — «Чикаго» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 235.5 с коэффициентом 1.90.