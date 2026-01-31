прогноз на матч НБА, ставка за 2.23

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Атланту». Игра пройдет в Индианаполисе на «Гейнбридж Филдаус» 1 февраля. Начало встречи — в 03:00 по мск.

«Индиана»

Турнирная таблица: «Индиана» занимает последнее 15 место в Восточной конференции, в 48 матчах «иноходцы» одержали 12 побед и проиграли в 36 встречах.

Последние матчи: Иноходцы одержали редкую победу в игре против «Чикаго» (113:110). Вклад в победу команды внёс Паскаль Сиакам. Форвард «Пэйсерс» отправил в кольцо соперника 20 очков, совершил 3 подбора и отдал 5 передач.

Не сыграют: С травмой ахилла из строя команды выбыл лидер Тайриз Хэлибертон, а с травмой ноги в лазарете клуба из Индианаполиса находится Оби Топпин.

Состояние команды: В последних пяти матчах регулярного чемпионата «Индиана» переиграла действующего чемпиона «Оклахому», но уступила в играх против «Атланты» (116:132), «Бостона» (104:119) и «Филадельфии» (104:113).

«Атланта»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Атланта» занимает 9 место, «ястребы» в 50 сыгранных матчах одержали 24 победы и потерпели 26 поражений.

Последние матчи: Баскетболисты из Джорджии на своей арене проиграли «Хьюстону» (86:104).

Не сыграют: Из-за травмы ахилла игру против «кельтов» пропустит латвийский форвард Кристапс Порзингис, из-за травмы также встречу против «Индианы» пропустит Ониека Оконгву.

Состояние команды: Прервалась победная серия «Атланты», которая состояла из четырёх матчей, ранее «Хокс» добился успеха в играх против «Бостона» (117:106), «Индианы» (132:116), «Финикса» (110:103) и «Мемфиса» (124:122).

Статистика для ставок

«Атланта» занимает 9 место в Восточной конференции

«Индиана» занимает 15 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Атланта» дважды обыграла «Индиану» (132:116, 128:108)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атланта» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. На победу «Индианы» — 2.00.

ТБ 231.5 и ТМ 231.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.90.

Прогноз: «Атланта» в этом сезоне дважды обыграла «Индиану» с разницей +16 и +20 очков.

Фора «Атланты» (-4.5)

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.23 на матч «Индиана» — «Атланта» принесёт чистый выигрыш 1230₽, общая выплата — 2230₽

Ставка: Фора «Атланты» (-4.5) с коэффициентом 2.23.

Прогноз: В двух встречах баскетболисты «Атланты» и «Индианы» забросили другу другу одинаковое количество очков, а именно по 248.

ТБ 236.5

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Индиана» — «Атланта» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: ТБ 236.5 с коэффициентом 2.30.