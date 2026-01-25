прогноз на матч НБА, ставка за 2.42

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Майами». Игра пройдет в Финиксе на «Мортгейдж Матчап Центр» 26 января. Начало встречи — в 04:00 по мск.

«Финикс»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Финикс» занимает 7 место при 27 победах и 18 поражениях.

Последние матчи: «Солнечные» в рамках минувшего тура проиграли «Атланте» (103:110).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Прервалась трёхматчевая победная серия «Санз», в которую вошли игры против «Филадельфии» (116:110), «Бруклина» (126:117), «Нью-Йорка» (10:99).

«Майами»

Турнирная таблица: «Майами» в Восточной конференции занимает 8 место, в 46 матчах «хитовцы» одержали 24 победы и потерпели 22 поражения.

Последние матчи: Баскетболисты их Флориды одержали крупную победу над джазменами из Юты (147:116). В составе победителей результативной игрой отметился Бэм Адебайо, оформив дабл-дабл из 26 очков и 15 подборов.

Не сыграют: В лазарете хитовцев с травмой плеча оказался Дэвион Митчелл. Лидер команды Тайлер Хирро выбыл из строя из-за травмы пальца.

Состояние команды: В последних встречах регулярного чемпионата «Майами» одержал победы над «Сакраменто» (130:117), «Оклахомой» (122:120), а также проиграл «Голден Стэйт» (112:135), «Портленду» (110:127).

Статистика для ставок

«Майами» занимает 8 место в Восточной конференции

«Финикс» занимает 7 место в Западной конференции

В этом сезоне «Майами» одержал победу над «Финиксом» (127:121)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. На победу «Майами» — 2.42.

ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Майами» в первом круге регулярного чемпионата одержал победу над «Финиксом» с разницей в 6 очков. «Хитовцы» после крупной победы над «музыкантами» из Солт-Лейк-Сити могут поймать победную волну. Учитывая что «Финикс» потерпел поражение в минувшей игре регулярного чемпионата, можно рискнуть в пользу очередной победы «Майами».

2.42 Победа «Майами» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.42 на матч «Финикс» — «Майами» принесёт прибыль 1420₽, общая выплата — 2420₽

Ставка: Победа «Майами» с коэффициентом 2.42.

Прогноз: В первой очной встрече баскетболисты «Финикса» и «Майами» забросили друг другу 248 очков.

2.30 ТБ 233.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Финикс» — «Майами» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: ТБ 233.5 с коэффициентом 2.30.