«Милуоки» в очередной раз оступится?

прогноз на матч НБА, ставка за 1.95

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в Милуоки на «Фисерв Форум» 26 января. Начало встречи — в 03:00 по мск.

«Милуоки»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Милуоки» занимает 11 место, одержав 18 побед и потерпев 26 поражений.

Последние матчи: «Баксы» в этом сезоне выступают крайне неудачно в регулярном чемпионате. В рамках минувшего тура баскетболисты из Висконсина проиграли «Денверу» (100:102).

Не сыграют: С травмой шеи в лазарете «Милуоки» находится Торин Принс, с мышечной травмой на игру против «Далласа» не выйдет Кевин Портер-мл.

Состояние команды: В последних матчах «олени» смогли выиграть лишь у «Атланты» (112:110), но уступили в играх с «Оклахомой» (102:122), «Сан-Антонио» (101:119), «Миннесотой» (106:139).

«Даллас»

Турнирная таблица: В Западной конференции регулярного чемпионата «Даллас» занимает 12 место. В 46 матчах «ковбои» одержали 19 побед и потерпели 27 поражений.

Последние матчи: «Даллас» на домашней арене потерпел поражение в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» (110:116).

Не сыграют: В составе техасских ковбоев с травмой колена в лазарете находятся Данте Экзам и Кайри Ирвинг, у Дерека Лайвли врачи диагностировали травму ноги.

Состояние команды: Прервалась четырёхматчевая победная серия «Далласа», в которую вошли игры против «Юты» (144:122, 138:120), «Нью-Йорка» (114:97) и «Голден Стэйт» (123:115).

Статистика для ставок

«Милуоки» занимает 11 место в Восточной конференции

«Даллас» занимает 12 место в Западной конференции

В этом сезоне «Милуоки» нанес поражение «Далласу» (116:114)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милуоки» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. На победу «Далласа» — 1.95.

ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Команды примерно одного уровня, в прошлой личной встрече «баксы» смогли обыграть техасцев лишь с разницей в 2 очка. В предстоящем матче победитель вряд ли сможет разгромить соперника, ждем от команд равной и упорной игры.

Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.95.

Прогноз: В предыдущей встрече «Даллас» и «Милуоки» забросили друг другу 230 очков. Наверняка, соперники сыграют в атакующий баскетбол.

Ставка: ТБ 224.5 с коэффициентом 2.33.