прогноз на матч НБА, ставка за 2.35

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в Далласе на «Американ Эйрлайнс Центр» 25 января. Начало встречи — в 04:30 по мск.

«Даллас»

Турнирная таблица: В Западной конференции регулярного чемпионата «Даллас» занимает 12 место. В 45 матчах «ковбои» одержали 19 побед и потерпели 26 поражений.

Последние матчи: «Даллас» на домашней арене нанес поражение «Голден Стэйт» (123:115). Вклад в победу команды внес Наджи Маршалл, форвард отправил в кольцо калифорнийцев 30 очков, совершил 7 подборов и отдал 9 передач.

Не сыграют: В составе техасских ковбоев с травмой колена в лазарете находятся Данте Экзам и Кайри Ирвинг, у Дерека Лайвли врачи диагностировали травму ноги.

Состояние команды: «Даллас» одержал победу в четвёртом матче подряд, переиграв дважды «Юту» (144:122, 138:120) и обыграв «Нью-Йорк» (114:97).

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 6 место в Западной конференции, одержав 26 побед и потерпев 17 поражений.

Последние матчи: В дерби Лос-Анджелеса «озёрники» потерпели поражение в матче против «Клипперс» (104:112).

Не сыграют: Остин Ривз из-за травмы икры не сможет помочь «Лос-Анджелес Лейкерс» в игре против баскетболистов из Техаса.

Состояние команды: Прервалась победная серия «Лос-Анджелес Лейкерс», которая состояла из двух матчей. «Озерники» ранее выиграли у «Денвера» (115:107) и «Торонто» (110:93).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Лейкерс» одержал победу над «Далласом» (129:119)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. На победу «Далласа» — 2.35.

ТБ 231.5 и ТМ 231.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: В этом сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» уже обыгрывал «Даллас» с разницей в 10 очков. Однако техасцы находятся в лучшей игровой форме, нежели «озерники». Остановим наш выбор на победе «Далласа».

Ставка: Победа «Далласа» с коэффициентом 2.35.

Прогноз: 248 очков забросили друг другу баскетболисты «Далласа» и «Лос-Анджелес Лейкерс» в первой очной встрече сезона 2025/2026.

