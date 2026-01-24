прогноз на матч НБА, ставка за 1.95

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Чикаго на «Юнайтед Центр» 25 января. Начало встречи — в 04:00 по мск.

«Чикаго»

Турнирная таблица: «Чикаго» занимает 9 место в турнирной таблице Восточной конференции, в 44 матчах иллинойсцы одержали 22 победы и потерпели 22 поражения.

Последние матчи: Баскетболисты из Иллинойса одержали победу над «Миннесотой» (120:115). Вклад в победу команды внёс Коби Уайт, который отправил в кольцо соперника 22 очка.

Не сыграют: Зак Коллинс выбыл из строя команды из-за травмы пальца.

Состояние команды: «Чикаго» одержал победу в трёх матчах подряд, переиграв также «Лос-Анджелес Клипперс» (138:110) и «Бруклин» (124:102).

«Бостон»

Турнирная таблица: «Бостон» сократил отставание от лидера Восточной конференции «Детройта» до 4 побед. На данный момент «Селтикс» занимает 2 место при 28 победах и 16 поражениях.

Последние матчи: «Бостонские кельты» в гостях переиграли «Бруклин» (130:126). Все решилось в овертайме, так как основное время завершилось вничью (104:104).

Соперникам пришлось играть два дополнительных времени, а ключевую роль в поединке сыграли Пэйтон Притчард, набравший 32 очка и Джейлен Браун, оформивший трипл-дабл из 27 очков, 10 подборов и 12 передач.

Не сыграют: В строй команды вернулись Пэйтон Притчард и Крис Буш, но в лазарете «кельтов» по-прежнему находятся Джейсон Тейтум и Джон Минотт.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Бостон» выиграл у «Индианы» (119:104), «Атланты» (132:106) и «Майами» (119:114), а также проиграл «Детройту» (103:104).

Статистика для ставок

«Чикаго» занимает 9 место в Восточной конференции

«Бостон» занимает 2 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Бостон» переиграл «Чикаго» (115:101)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. На победу «Чикаго» — 1.95.

ТБ 229.5 и ТМ 229.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Бостон» подходит к игре с «Чикаго» в измотанном состоянии, два овертайма в предыдущей встрече могут отрицательно отразиться на предстоящей игре с иллинойсцами. Ожидаем, что «быки» смогут взять реванш за поражение в первом круге.

Ставка: Победа «Чикаго» с коэффициентом 1.95.

Прогноз: В первой личной встрече баскетболисты «Чикаго» и «Бостона» забросили друг другу 216 очков.

Ставка: ТМ 229.5 с коэффициентом 1.94.