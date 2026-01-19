прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Юту». Игра пройдет в Сан-Антонио на «Центр Фрост Банк» 20 января. Начало встречи — в 01:00 по мск.

«Сан-Антонио»

Турнирная таблица: «Сан-Антонио» занимает 3 место в Западной конференции, одержав 29 побед и потерпев 13 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего тура техасцы переиграли «Миннесоту» (126:123). Вклад в победу команды внёс Виктор Вембаньяма, который отправил в кольцо соперника 39 очков.

Не сыграют: Фовард техасцев Девин Васселл находится на больничной койке команды из-за травмы бедра.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Сан-Антонио» одержал победу во втором матче подряд, переиграв также «Милуоки» (119:101), «шпоры» также нанесли поражение «Бостону» (100:95).

«Юта»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Юта» занимает 13 место, в 42 матчах джазмены одержали 14 побед и потерпели 28 поражений.

Последние матчи: «Юта» потерпела поражение в гостевой встрече против «Далласа» (120:138).

Не сыграют: Форвард «джазменов» Джорджес Нианг получил травму ноги.

Состояние команды: Команда из Солт-Лейк-Сити потерпела поражение в третьем матче подряд, уступив также в играх против «Далласа» (122:144) и «Чикаго» (126:128).

Статистика для ставок

«Сан-Антонио» занимает 3 место в Западной конференции

«Юта» занимает 13 место в Западной конференции

В этом сезоне «Юта» одержала победу «Сан-Антонио» (127:114)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сан-Антонио» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. На победу «Юты» — 8.50.

ТБ 241.5 и ТМ 241.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Юта» испытывает проблемы с реализацией моментов, «музыкантам» будет сложно тягаться с техасцами из Сан-Антонио. Остановим наш выбор на победу техасцев.

1.90 Фора «Сан-Антонио» (-16.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Сан-Антонио» — «Юта» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Фора «Сан-Антонио» (-16.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: В первой личной встрече этого сезона баскетболисты «Портленда» и «Юты» забросили друг другу 241 очко.

1.87 ТБ 241.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Сан-Антонио» — «Юта» принесёт чистый выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 241.5 с коэффициентом 1.87.