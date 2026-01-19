В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Юту». Игра пройдет в Сан-Антонио на «Центр Фрост Банк» 20 января. Начало встречи — в 01:00 по мск.
«Сан-Антонио»
Турнирная таблица: «Сан-Антонио» занимает 3 место в Западной конференции, одержав 29 побед и потерпев 13 поражений.
Последние матчи: В рамках минувшего тура техасцы переиграли «Миннесоту» (126:123). Вклад в победу команды внёс Виктор Вембаньяма, который отправил в кольцо соперника 39 очков.
Не сыграют: Фовард техасцев Девин Васселл находится на больничной койке команды из-за травмы бедра.
Состояние команды: «Сан-Антонио» одержал победу во втором матче подряд, переиграв также «Милуоки» (119:101), «шпоры» также нанесли поражение «Бостону» (100:95).
«Юта»
Турнирная таблица: В Западной конференции «Юта» занимает 13 место, в 42 матчах джазмены одержали 14 побед и потерпели 28 поражений.
Последние матчи: «Юта» потерпела поражение в гостевой встрече против «Далласа» (120:138).
Не сыграют: Форвард «джазменов» Джорджес Нианг получил травму ноги.
Состояние команды: Команда из Солт-Лейк-Сити потерпела поражение в третьем матче подряд, уступив также в играх против «Далласа» (122:144) и «Чикаго» (126:128).
Статистика для ставок
- В этом сезоне «Юта» одержала победу «Сан-Антонио» (127:114)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сан-Антонио» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. На победу «Юты» — 8.50.
ТБ 241.5 и ТМ 241.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: «Юта» испытывает проблемы с реализацией моментов, «музыкантам» будет сложно тягаться с техасцами из Сан-Антонио. Остановим наш выбор на победу техасцев.
Ставка: Фора «Сан-Антонио» (-16.5) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: В первой личной встрече этого сезона баскетболисты «Портленда» и «Юты» забросили друг другу 241 очко.
Ставка: ТБ 241.5 с коэффициентом 1.87.