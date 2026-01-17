прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в Майами на «Касейя Центр» 18 января. Начало встречи — в 04:00 по мск.

«Майами»

Турнирная таблица: «Майами» в Восточной конференции занимает 8 место, в 41-й встрече «Хит» одержал 21 победу и проиграл 20 встреч.

Последние матчи: Баскетболисты из Флориды на своей арене проиграли «Бостону» (114:119).

Не сыграют: В лазарете хитовцев с травмой плеча оказался Дэвион Митчелл.

Состояние команды: В последних пяти встречах регулярного чемпионата «Майами» одержал лишь победу над «Финиксом» (127:121), а также проиграл «Оклахоме» (112:124), «Индиане» (99:123) и «Миннесоте» (94:122).

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Громовержцы» занимают 1 место в Западной конференции, «Оклахома» в этом сезоне одержала 35 побед и потерпела 7 поражений.

Последние матчи: «Оклахома» в гостях переиграла «Хьюстону» (111:91). Решающую роль в поединке сыграл Шэй Гилджес-Александер. Канадский защитник набрал в матче 20 очков.

Не сыграют: «Громовержцам» не смогут помочь травмированные Айзея Хартенштайн, Никола Топич и Томас Сорбер.

Состояние команды: Победная серия «Оклахома» состоит из пяти матчей. «Громобойцы» смогли добиться успеха в играх против «Сан-Антонио» (119:98), «Майами» (124:112), «Мемфиса» (117:116) и «Юты» (129:125 — после овертайма).

Статистика для ставок

«Майами» занимает 8 место в Восточной конференции

«Оклахома» занимает 1 место в Западной конференции

В этом сезоне «Оклахома» одержала победу над «Майами» (124:112)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. На победу «Майами» — 4.85.

ТБ 234.5 и ТМ 234.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: В этом сезоне «Оклахома» переиграла «хитовцев» с разницей в 12 очков. Ожидаем, что «громовержцы» снова разгромит соперника.

1.90 Фора «Оклахомы» (-10.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Майами» — «Оклахома» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Фора «Оклахомы» (-10.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.87 ТБ 234.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Майами» — «Оклахома» позволит вывести на карту выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 234.5 с коэффициентом 1.87.