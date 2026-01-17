В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в Майами на «Касейя Центр» 18 января. Начало встречи — в 04:00 по мск.
«Майами»
Турнирная таблица: «Майами» в Восточной конференции занимает 8 место, в 41-й встрече «Хит» одержал 21 победу и проиграл 20 встреч.
Последние матчи: Баскетболисты из Флориды на своей арене проиграли «Бостону» (114:119).
Не сыграют: В лазарете хитовцев с травмой плеча оказался Дэвион Митчелл.
Состояние команды: В последних пяти встречах регулярного чемпионата «Майами» одержал лишь победу над «Финиксом» (127:121), а также проиграл «Оклахоме» (112:124), «Индиане» (99:123) и «Миннесоте» (94:122).
«Оклахома»
Турнирная таблица: «Громовержцы» занимают 1 место в Западной конференции, «Оклахома» в этом сезоне одержала 35 побед и потерпела 7 поражений.
Последние матчи: «Оклахома» в гостях переиграла «Хьюстону» (111:91). Решающую роль в поединке сыграл Шэй Гилджес-Александер. Канадский защитник набрал в матче 20 очков.
Не сыграют: «Громовержцам» не смогут помочь травмированные Айзея Хартенштайн, Никола Топич и Томас Сорбер.
Состояние команды: Победная серия «Оклахома» состоит из пяти матчей. «Громобойцы» смогли добиться успеха в играх против «Сан-Антонио» (119:98), «Майами» (124:112), «Мемфиса» (117:116) и «Юты» (129:125 — после овертайма).
Статистика для ставок
- «Майами» занимает 8 место в Восточной конференции
- «Оклахома» занимает 1 место в Западной конференции
- В этом сезоне «Оклахома» одержала победу над «Майами» (124:112)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. На победу «Майами» — 4.85.
ТБ 234.5 и ТМ 234.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: В этом сезоне «Оклахома» переиграла «хитовцев» с разницей в 12 очков. Ожидаем, что «громовержцы» снова разгромит соперника.
Ставка: Фора «Оклахомы» (-10.5) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 234.5 с коэффициентом 1.87.