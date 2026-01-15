прогноз на матч НБА, ставка за 1.96

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Финикс». Игра пройдет в Детройте на «Литл Сесарс Арене» 16 января. Начало встречи — в 03:00 по мск.

«Детройт»

Турнирная таблица: «Детройт» занимает 1 место в Восточной конференции, одержав 28 побед и потерпев 10 поражений.

Последние матчи: Баскетболисты «Пистонс» потерпели домашнее поражение в матче против «Лос-Анджелес Клипперс» (92:98).

Не сыграют: Под вопросом участие одного из лидеров команды Кейда Каннингэма, у игрока — травма запястья. «Детройту» из-за травмы бедра не сможет помочь Тобиас Харрис.

Состояние команды: Прервалась трёхматчевая победная серия «Детройта», ранее лидер Востока переиграл «Чикаго» (108:93), «Нью-Йорк» (121:90) и «Кливленд» (114:110).

«Финикс»

Турнирная таблица: «Солнечные» потеряли одну строчку в Западной конференции, опустившись на 7 строчку. Баскетболисты «Финикса» в 40 матчах одержали 24 победы и потерпели 16 поражений.

Последние матчи: «Финикс» в гостевом поединке против «Майами» потерпел фиаско со счётом 121:127.

Не сыграют: В составе «Финикса» не сыграет Джален Грин, у которого врачи диагностировали мышечную травму.

Состояние команды: Прервалась победная серия «Санз», которая состояла их трёх матчей. До этого баскетболисты «Финикса» добились успеха в играх против «Вашингтона» (112:93), «Нью-Йорка» (112:107) и «Мемфиса» (117:98).

Статистика для ставок

«Детройт» и «Финикс» в этом сезоне между собой не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Детройт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. На победу «Финикса» — 3.10.

ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: В среднем за матч баскетболисты «Детройта» забрасывают соперникам 115 очков. Лидер Восточной конференции не факт, что одержит победу над «Финиксом», но с результативностью у команды не должно возникнуть проблем.

1.96 Индивидуальный тотал «Детройта» больше 115.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч «Детройт» — «Финикс» позволит вывести на карту выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Детройта» больше 115.5 с коэффициентом 1.96.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.87 ТБ 222.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Детройт» — «Финикс» принесёт прибыль 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 1.87.