прогноз на матч НБА, ставка за 2.12

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в Миннеаполисе на «Таргет Центр» 12 января. Начало встречи — в 03:00 по мск.

«Миннесота»

Турнирная таблица: «Лесные волки» продолжают удерживать место в топ-4 Западной конференции. В 39 матчах «Миннесота» одержала 25 побед и потерпела 14 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего тура команда из Миннеаполиса потерпела поражение от «Кливленда» (134:146).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Отметим, что прервалась победная серия «Миннесоты», которая состояла из четырёх матчей, ранее «Тимбервулвз» нанес поражения «Кливленду» (131:122), «Вашингтону»(141:115) и «Майами» (122:94, 125:115).

«Сан-Антонио»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Сан-Антонио» занимает 2 место, в 38 матчах «шпоры» одержали 27 побед и потерпели 11 поражений.

Последние матчи: «Спёрс» в гостевой игре против «Бостона» одержали победу с разницей в 5 очков (100:95). Защитник «Сан-Антонио» Де’Аарон Фокс набрал в матче 21 очко, совершил 9 подборов и отдал 6 передач.

Не сыграют: «Сан-Антонио» лишился одного из своего лидера Девина Васселла.

Состояние команды: В последних матчах техасский коллектив переиграл «Индиану» (123:113) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (107:91), а также уступил в играх против «Мемфиса» (105:106) и «Портленда» (110:115).

Статистика для ставок

«Миннесота» занимает 4 место в Западной конференции

«Сан-Антонио» занимает 2 место в Западной конференции

В этом сезоне «Миннесота» одержала победу над «Сан-Антонио» (125:112)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. На победу «Сан-Антонио» — 2.12.

ТБ 234.5 и ТМ 234.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: В первом круге национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» уступил «Миннесоте» с разницей в 13 очков. Однако техасцы сейчас находятся в оптимальной форме и входят в лидирующую группу Западной конференции.

2.12 Победа «Сан-Антонио» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч «Миннесота» — «Сан-Антонио» принесёт прибыль 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: Победа «Сан-Антонио» с коэффициентом 2.12.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.87 ТБ 234.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Миннесота» — «Сан-Антонио» позволит вывести на карту выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 234.5 с коэффициентом 1.87.