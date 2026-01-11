прогноз на матч НБА, ставка за 2.23

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в Детройте на «Литл Сесарс Арене» 11 января. Начало встречи — в 03:30 по мск.

«Детройт»

Турнирная таблица: «Детройт» занимает 1 место в Восточной конференции, одержав 28 побед и потерпев 9 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего тура баскетболисты Джей Би Бикерстаффа переиграли «Чикаго» (108:93). Ключевую роль в поединке сыграл Айзея Стюарт, отправив

в кольцо соперника 31 очко.

Не сыграют: Под вопросом участие одного из лидеров команды Кейда Каннингэма, у игрока — травма запястья. «Детройту» из-за травмы бедра не сможет помочь Тобиас Харрис.

Состояние команды: «Детройт» одержал победу в трех матчах подряд, переиграв также «Нью-Йорк» (121:90) и «Кливленд» (114:110).

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Клипперс» в Западной конференции занимает 11 место, одержав 14 побед и потерпев 23 поражения.

Последние матчи: «Парусники» отметились победой в гостевой игре против «Бруклина» (121:105). Вклад в победу команды из Лос-Анджелеса внёс Джеймс Харден, забросив в кольцо соперника 31 очко.

Не сыграют: «Парикмахеры» не смогут рассчитывать на трех своих игроков: травмы получили Брэдли Бил, Богдан Богданович и Деррик Джонс.

Состояние команды: «Лос-Анджелес Клипперс» в пяти матчах одержал победы над командами «Юта» (118:101), «Голден Стэйт» (103:102), но потерпел фиаско в поединках против «Нью-Йорка» (111:123) и «Бостона» (115:146).

«Детройт» занимает 1 место в Восточной конференции

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает 12 место в Западной конференции

«Лос-Анджелес Клипперс» в этом сезоне выиграл у «Детройта» (112:99)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Детройт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. На победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 3.10.

ТБ 218.5 и ТМ 218.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Обе команды сейчас на ходу, «Детройт» — лидер Востока и одержал три победы подряд. Но любая серия обычно прерывается, «Клипперс» вполне может нанести поражение сопернику и «парикмахеры» уже знают как это сделать, в этом сезоне баскетболисты из Лос-Анджелеса обыгрывали оппонента с разницей в 13 очков.

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (+3.5) с коэффициентом 2.23.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 218.5 с коэффициентом 1.87.