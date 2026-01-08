прогноз на матч НБА, ставка за 2.12

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Юта» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в Солт-Лейк-Сити на «Дельта Центр» 9 января. Начало встречи — в 05:00 по мск.

«Юта»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Юта» занимает 13 место, в 36 матчах джазмены одержали 12 победы и потерпели 24 поражения.

Последние матчи: Гостевая серия игр «джазменов» звершилась поражением в поединке против «Оклахомы» (125:129 — после овертама). Основное время поединка завершилось вничью (114:114).

Не сыграют: Форвард «джазменов» Джорджес Нианг получил травму ноги.

Состояние команды: Команда из Солт-Лейк-Сити потерпела поражение в пяти матчах подряд, уступив также «Портленду» (117:137), «Голден Стэйт» (114:123), «Лос-Анджелес Клипперс» (101:118), «Бостону» (119:129).

«Даллас»

Турнирная таблица: В Западной конференции регулярного чемпионата «Даллас» занимает 11 место. В 37 матчах техасцы одержали 14 побед и потерпели 23 поражения.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Даллас» одержал победу над «Сакраменто» (100:98). Вклад в победу команды внёс Демар Дерозан, набрав 21 очко.

Не сыграют: В составе техасских ковбоев с травмой колена в лазарете находится Данте Экзам и Кайри Ирвинг, у Дерека Лайвли врачи диагностировали травму ноги.

Состояние команды: «Даллас» одержал победу во втором матче подряд, «ковбои» также добились успеха в поединке против «Хьюстона» (110:104).

Статистика для ставок

«Юта» занимает 13 место в Западной конференции

«Даллас» занимает 11 место в Западной конференции

В этом сезоне «Юта» переиграла «Даллас» (140:133)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Даллас» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. На победу «Юты» — 3.25.

ТБ 238.5 и ТМ 238.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Юта» находится в игровом упадке, команда не может выиграть на протяжении пяти матчей подряд. У «Далласа» есть возможность взять реванш за поражение в первом круге в 7 очков.

2.12 Фора «Далласа» (-9.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч «Юта» — «Даллас» принесёт чистый выигрыш 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: Фора «Далласа» (-9.5) с коэффициентом 2.12.

Прогноз: В прошлой очной встрече баскетболисты «Юты» и «Далласа» забросили друг другу 273 очков.

2.33 ТБ 244.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч «Юта» — «Даллас» принесёт чистый выигрыш 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: ТБ 244.5 с коэффициентом 2.33.