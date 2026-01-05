прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в Филадельфии на «Xfinity Mobile Arena» 6 января. Начало встречи — в 04:30 по мск.

«Филадельфия»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Филадельфия» занимает 5 место, одержав 19 побед и потерпев 14 поражений.

Последние матчи: «Филадельфия» одержала победу над одним из лидеров Восточной конференции, переиграв «Нью-Йорк» (130:119). В составе «Сиксерс» результативной игрой отметился Тайриз Макси, который набрал 36 очков.

Не сыграют: «76-е» потеряли двух баскетболистов, в лазарете с травмами оказались Келли Убре и Трендон Уотфорд. Под вопросом участие лидера команды Джоэла Эмбиида, у которого травмировано колено.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Победная серия «Филадельфия» состоит из трех матчей, «Сиксерс» переиграл также «Даллас» (123:108) и «Мемфис» (139:136).

«Денвер»

Турнирная таблица: «Денвер» в последнее время играет со знаком минус, но всё-же сохраняет место в топ-4 Западной конференции. «Самородки» в 35 матчах регулярного чемпионата одержали 23 победы и потерпели 12 поражений.

Последние матчи: «Денвер» в гостевом поединке против «Бруклина» потерпел поражение со счетом 115:127.

Не сыграют: Лидер «Денвера» Никола Йокич окзалася в лазарете из-за травмы колена. Вместе с ним из строя команды выбыли Тамар Бэйтс, Кэмерон Джонсон и Йонас Валанчюнас. Вернулись в команду после травм Арон Гордон и Кристиан Браун.

Состояние команды: В последних матчах «самородки» одержали лишь победу над «Торонто» (106:103), но уступили в играх против «Кливленда» (108:113), «Майами» (123:147) и «Орландо» (126:127).

Статистика для ставок

«Денвер» занимает 4 место в Западной конференции

«Филадельфия» занимает 5 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Денвер» и «Филадельфия» еще не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Филадельфия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.12. На победу «Денвера» — 6.25.

ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Филадельфия» вероятней всего одержит победу над «Денвером», так как «самородки» испытывают проблемы с составом. Ключевые баскетболисты «наггетсов» находятся в лазарете, так что остановим наш выбор на победе «76-х».

1.90 Фора «Филадельфии» (-12.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Филадельфия» — «Денвер» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Фора «Филадельфии» (-12.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 229.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Филадельфия» — «Денвер» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 229.5 с коэффициентом 1.90.