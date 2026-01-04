прогноз на матч НБА, ставка за 2.23

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в Финиксе на «Мортгейдж Матчап Центр» 5 января. Начало встречи — в 04:00 по мск.

«Финикс»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Финикс» занимает 7 место при 20 победах и 14 поражениях.

Последние матчи: «Финикс» на домашней арене переиграл «Сакраменто» (129:102). Решающую роль в поединке сыграл Девин Букер, который отправил в кольцо соперника 33 очка, совершил 2 подбора и отдал 5 передач.

Не сыграют: В составе «Финикса» не сыграет Джален Грин, у которого врачи диагностировали мышечную травму.

Состояние команды: В пяти матчах регулярного чемпионата «Финикс» проиграл «Кливленду» (113:129), а также одержал победы в поединках против «Вашингтона» (115:101), «Нью-Орлеана» (123:114, 115:108).

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Оклахома» занимает 1 место в Западной конференции, одержав 30 побед и потерпев 5 поражений.

Последние матчи: «Громовержцы» одержали крупную победу в гостевом поединке против «Голден Стэйт» (131:94). Решающую роль в поединке сыграл Шэй Гилджес-Александер, который набрал 30 очков.

Не сыграют: В лазарете «Оклахомы» находятся Никола Топич, Джален Уильямс, Томас Сорбер. К ним присоединились центровой Айзея Хартенштайн и форвард Усман Дьенг.

Состояние команды: «Оклахома» одержала победу в четвертом матче подряд, баскетболисты «Тандер» также добились успеха в поединках против «Портленда» (124:95), «Атланты» (140:129) и «Филадельфии» (129:104).

Статистика для ставок

«Оклахома» дважды обыграла «Финикс» (138:89, 123:119)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. На победу «Финикса» — 3.75.

ТБ 227.5 и ТМ 227.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Оклахома» в первых кругах регулярного чемпионата одержала победу над «Финиксом» с разницей в 4 и 49 очков. «Громовержцы» вполне могут снова добиться успеха в поединке против «солнечных».

2.23 Фора «Оклахомы» (-11.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.23 на матч «Финикс» — «Оклахома» принесёт чистый выигрыш 1230₽, общая выплата — 2230₽

Ставка: Фора «Оклахомы» (-11.5) с коэффициентом 2.23.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.33 ТБ 233.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч «Финикс» — «Оклахома» принесёт чистый выигрыш 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: ТБ 233.5 с коэффициентом 2.33.