прогноз на матч НБА, ставка за 2.23

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет в Нью-Йорке на «Барклайс Центр» 2 января. Начало встречи — в 02:00 по мск.

«Бруклин»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Бруклин» занимает 13 место, «сети» в 30 матчах одержали 10 побед и потерпели 20 поражений.

Последние матчи: «Бруклин» в домашнем матче потерпел поражение в матче против «Голден Стэйт» (107:120).

Не сыграют: С травмой колена в лазарете нью-йоркской команды остался Хейвуд Хайсмит.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Прервалась трехматчевая победная серия команды из Нью-Йорка. Ранее «Бруклин» одержал победы в матчах против «Миннесоты» (123:107), «Филадельфии» (114:106) и «Торонто» (96:81).

«Хьюстон»

Турнирная таблица: «Хьюстон» улучшил положение в Западной конференции и расположился на 4-й строчке, одержав 20 побед и потерпев 10 поражений.

Последние матчи: «Хьюстон» одержал домашнюю победу в матче против «Индианы» (126:119). Решающую роль в поединке сыграл Кевин Дюрант, который отправил в кольцо соперника 30 очков.

Не сыграют: В лазарете «Хьюстона» из-за травм находятся Алперен Шенгюн и Фред Ванвлит.

Состояние команды: Победная серия «Рокетс» составляет уже три матча, баскетболисты из Хьюстона помимо успешной игры с «иноходцами» из Индианаполиса одержали также победы в поединках против «Кливленда» (117:100) и «Лос-Анджелеса Лейкерс» (119:96).

Статистика для ставок

«Бруклин» в Восточной конференции занимает 13 место

«Хьюстон» в Западной конференции занимает 4 место

В этом сезоне «Хьюстон» нанес поражение «Бруклину» (137:109)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. На победу «Бруклина» — 4.85.

ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: С разницей + 28 очков «Хьюстон» одержал победу над «Бруклином», ожидаем от «Рокетс» новой победы над нью-йоркцами.

2.23 Фора «Хьюстона» (-13.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.23 на матч «Бруклин» — «Хьюстон» принесёт чистый выигрыш 1230₽, общая выплата — 2230₽

Ставка: Фора «Хьюстона» (-13.5) с коэффициентом 2.23.

Прогноз: 246 очков забросили друг другу баскетболисты «Хьюстона» и «Бруклина» в нынешнем розыгрыше НБА.

2.30 ТБ 226.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Бруклин» — «Хьюстон» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 2.30.