Сможет ли «Сан-Антонио» взять реванш у «кавалеристов»?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в Сан-Антонио на «Центр Фрост Банк» 30 декабря. Начало встречи — в 04:00 по мск.

«Сан-Антонио»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Сан-Антонио» занимает 2 место, в 31 сыгранном матче техасцы одержали 23 победы и потерпели 8 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «шпоры» потерпели неожиданное поражение в матче против «Юты» (114:127).

Не сыграют: «Сан-Антонио» лишился своего ключевого баскетболиста Де’Аарон Фокс, который получил травму бедра.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Отметим, что прервалась победная серия «Сан-Антонио», которая состояла из пяти матчей. Ранее техасцы добились успеха в поединке против «Оклахомы» (117:102, 130:110), «Вашингтона» (124:113, 119:94), «Атланты» (126:98).

«Кливленд»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Кливленд» занимает 8 место, баскетболисты из Огайо одержали 17 побед и потерпели 16 поражений.

Последние матчи: «Кливленд» потерпел неудачу в гостевой игре против «Хьюстона» (100:117).

Не сыграют: В лазарете команды находятся Макс Струс и Ларри Нэнс-мл.

Состояние команды: В последних матчах «Кавальерс» одержал победы в матчах против «Нью-Орлеана» (141:118), «Шарлотт» (139:132) и проиграл «Чикаго» (125:36), «Нью-Йорка» (124:126).

Статистика для ставок

«Сан-Антонио» занимает 2 место в Западной конференции

«Кливленд» занимает 8 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Кливленд» нанес поражение «Сан-Антонио» (130:117)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сан-Антонио» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. На победу «Кливленда» — 2.35.

ТБ 240.5 и ТМ 240.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Сан-Антонио» выдает невероятный баскетбол в этом розыгрыше регулярного чемпионата, техасцы отстают лишь от чемпиона «Оклахомы». «Кливленд» же не может выиграть на протяжении двух матчей подряд. Остановим наш выбор на победе техасского коллектива.

2.07 Фора «Сан-Антонио» (-5.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Сан-Антонио» — «Кливленд» позволит вывести на карту выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Фора «Сан-Антонио» (-5.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: В первой личной встрече этого сезона баскетболисты «Кливленда» и «Сан-Антонио» забросили друг другу 247 очков.

2.33 ТБ 246.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч «Сан-Антонио» — «Кливленд» принесёт чистый выигрыш 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: ТБ 246.5 с коэффициентом 2.33.