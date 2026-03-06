Матч с «Кристал Пэлас» для «Тоттенхэма» должен был показать, есть ли у команды шанс остановить падение. Перед туром «шпоры» находились лишь в одном очке от зоны вылета, а приход Игора Тудора вместо Томаса Франка пока не принёс никакого эффекта: три поражения в трёх матчах и всё более тревожные сигналы.

Результат матча Тоттенхэм Лондон 1:3 Кристал Пэлас Лондон 1:0 Доминик Соланке 34' 1:1 Исмаила Сарр 40' пен. 1:2 Йёрген Странн Ларсен 45+1' 1:3 Исмаила Сарр 45+7' Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кевин Дансо, Микки ван де Вен, Педро Порро ( Ксави Симонс 74' ), Арчи Грей, Жоау Палинья, Папе Сарр, Рандаль Коло Муани ( Ив Биссума 43' ), Матис Тель, Доминик Соланке ( Ришарлисон 74' ), Joao Victor de Souza Menezes Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Тайрик Митчелл, Даниэль Муньос ( Натаниэл Клайн 14' ), Шади Риад, Крис Ричардс, Жейде Канво, Даити Камада, Адам Уортон ( Уилл Хьюз 81' ), Йёрген Странн Ларсен ( Крисантус Уче 81' ), Эванн Гессан ( Бреннан Джонсон 67' ), Исмаила Сарр Жёлтые карточки: Папе Сарр 25', Ив Биссума 82' — Йёрген Странн Ларсен 22', Натаниэл Клайн 90+2' Красная карточка: Микки ван де Вен 38' (Тоттенхэм)

Статистика матча 4 Удары в створ 4 3 Удары мимо 2 40 Владение мячом 60 6 Угловые удары 3 1 Офсайды 1 14 Фолы 14

Болельщики, привыкшие десятилетиями обсуждать еврокубки, внезапно оказались в ситуации, где разговор идёт о выживании. Стадион на севере Лондона (один из самых современных и дорогих в Европе) в этот вечер тревожился и нервно ждал развязки. Недоверие к команде растёт, а злость на руководство уже превысила любые предыдущие лимиты.

Тудор попытался встряхнуть команду тактически. После неудачного эксперимента с 4-4-2 он перешёл на более осторожную схему 3-4-3, опустив линию обороны и сделав ставку на быстрые выходы через фланги. Арчи Грей и молодой бразилец Соуза играли латералями, а в атаке должны были искать пространство Соланке и Коло Муани. Проблема была в том, что никакого ясного рисунка у игры «Тоттенхэма» не было. Команда выглядела нервной и рваной, атаки заканчивались поспешными решениями, передачи — потерями, а попытки выйти в контратаку часто гасли ещё на первом пасе.

«Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас» globallookpress.com

«Кристал Пэлас» действовал гораздо спокойнее. Центр поля контролировал Адам Уортон, который регулярно находил вертикальные передачи между линиями. Уже на первой минуте гости могли открывать счёт, после длинного вбрасывания мяч отскочил к Уортону, но спас «шпор». Чуть позже «Пэлас» даже забил, Исмаила Сарр замкнул передачу Эвана Гессана. Но ВАР нашёл микроскопический офсайд — оказалось, что сенегалец не удержал на линии буквально часть лица. Как будто сама судьба хотела помочь «Тоттенхэму».

Гол Соланке и 12 минут хаоса

В середине тайма хозяева действительно получили свой шанс. Быстрая атака прошла через правый фланг, Грей вырезал передачу назад, и Доминик Соланке спокойно замкнул её — 1:0. Но оптимизм после забитого гола прожил всего несколько минут.

Доминик Соланке globallookpress.com

После неудачной попытки выбить мяч Микки ван де Вен допустил роковую ошибку — Йорген Странд Ларсен сбросил мяч вперёд, и Сарр выскочил один на один. Защитник «Тоттенхэма» догонял соперника и просто потянул его за руку в штрафной.

Удаление ван де Вена globallookpress.com

Судья сразу показал красную карточку и назначил пенальти за фол последней надежды. Сам Сарр уверенно реализовал удар, но этот гол означал ещё и начало глобальной катастрофы. Оставшись вдесятером, «Тоттенхэм» буквально рассыпался. Защитная линия, и без того нестабильная, потеряла последнюю надежду на уверенность. Кристиан Ромеро и так пропускал матч из-за дисквалификации, центр обороны пришлось собирать почти на ходу. «Кристал Пэлас» воспользовался этим абсолютно безжалостно.

Пенальти Сарра globallookpress.com

Сначала Эван Гессан обокрал Сарра, Уортон мгновенно разрезал оборону передачей на Странд Ларсена, а норвежец вышел один на один и пробил между ног Викарио, 1:2. А затем Уортон снова вскрыл оборону «шпор» пасом за спину защитникам. Сарр убежал в свободную зону и аккуратно пробил мимо вратаря — 1:3.

Второй гол Сарра globallookpress.com

Три гола «Пэлас» уложил примерно в 12 минут, а стадион в это время превращался в крайне неприятное (в общем-то, заслуженно) место. Свист, крики в адрес руководства, раздражение от действий игроков — к перерыву часть болельщиков уже шла к метро в надежде хотя бы выспаться перед рабочим днём.

Бессмысленная борьба во втором тайме

Во второй половине встречи «Тоттенхэм» попытался хотя бы вернуть контроль над игрой. Тудор выпустил на поле Биссума и Галлахера, позже появился Хави Симонс. Команда добавила энергии, стала чаще прессинговать и несколько раз довела мяч до штрафной. Но реальной угрозы воротам Дина Хендерсона практически не возникло. При игре вдесятером хозяева просто не могли создавать достаточное давление.

Иногда вспыхивали отдельные эпизоды — например, когда Соланке прошёл через нескольких защитников и пробил, но Хендерсон справился. В остальном же матч проходил под контролем гостей, которые спокойно переждали финальный отрезок. Тысячи болельщиков покидали стадион задолго до финального свистка, а оставшиеся освистывали каждое касание мяча игроками «Тоттенхэма».

Цифры делают картину ещё мрачнее. Лондонцы не выигрывают в чемпионате с декабря, набрав лишь четыре очка в 11 матчах 2026 года. За последние 20 туров команда взяла всего 12 очков — темп, который уже гарантировал «Тоттенхэму» борьбу за выживание. Домашняя статистика тоже выглядит тревожно: всего 10 очков на своём поле за сезон — один из худших показателей среди всех четырёх профессиональных дивизионов Англии.

Игроки «Тоттенхэма» после пропущенного гола globallookpress.com

Что будет дальше?

Проблема при этом не только в турнирной таблице, гораздо хуже выглядит эмоциональное состояние команды. Игроки теряют уверенность, защита хронически допускает элементарные ошибки, а атмосфера вокруг клуба становится всё более токсичной. Для Тудора ситуация становится почти критической. Он пришёл как «пожарный», который должен стабилизировать команду до конца сезона, но пока результат прямо противоположный. Три проигранных матча и девять пропущенных мячей.

И календарь становится только жёстче. В следующем туре «Тоттенхэм» ждёт выезд к «Ливерпулю», а параллельно клубу предстоит матч Лиги чемпионов против «Атлетико». Но на фоне происходящего в Англии европейские игры выглядят почти второстепенно. Главная задача «шпор» сейчас звучит неожиданно просто и пугающе одновременно — не вылететь из Премьер-лиги.