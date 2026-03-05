В предстоящем экспрессе разберем матчи в Кубке Англии, а также в чемпионатах Италии и Германии. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 6 марта с коэффициентом для ставки за 4.09.

«Бавария» — «Боруссия» Менхенгладбах

Футбол. Чемпионат Германии

«Бавария» на прошлой неделе фактически сняла все вопросы в чемпионской гонке Бундеслиги сезона-2025/2026. Победа над главным конкурентом позволила мюнхенцам увеличить отрыв до 11 очков, и за десять туров до конца турнира команда практически обеспечила себе титул. Такой запас даёт возможность сосредоточиться на других задачах — прежде всего на Лиге чемпионов и Кубке Германии. В первом турнире клуб не выигрывал с 2013 года, во втором — с 2020-го.

Теперь перед тренерским штабом Венсана Компани стоит вопрос распределения сил. С одной стороны, он может дать больше игрового времени ближайшему резерву, чтобы освежить основной состав перед еврокубковыми матчами. С другой — подобная ротация может привести к потерям очков в чемпионате, особенно в играх против соперников среднего уровня.

В нынешнем сезоне «Бавария» практически безошибочно играет против команд из верхней части таблицы. Дортмундская «Боруссия», «Байер», «Лейпциг» и «Хоффенхайм» не смогли серьёзно навязать борьбу мюнхенцам. Зато очки чемпион терял в матчах с менее статусными соперниками — «Аугсбургом», «Унионом», «Гамбургом» и «Майнцем».

«Боруссии» из Мёнхенгладбаха важно набирать очки, чтобы закрепиться в середине таблицы и увеличить отрыв от зоны вылета, где сейчас высокая плотность. В прошлом туре гладбахцы наконец прервали затянувшуюся безвыигрышную серию, обыграв «Унион». До этого команда не побеждала семь матчей подряд, хотя регулярно забивала.

В первом круге «Бавария» уверенно выиграла в Менхенгладбахе со счётом 3:0, однако предстоящая встреча может оказаться куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Гости постараются воспользоваться любой возможностью, чтобы зацепиться за очки.

Ставка: Обе забьют за 1.75.

«Наполи» — «Торино»

Футбол. Чемпионат Италии

«Торино» в прошлом туре сумел прервать серию из четырёх матчей без побед. Это произошло уже после смены главного тренера: команду возглавил Роберто Д’Аверса, а Марко Барони покинул свой пост. В первой игре после перестановок туринцы обыграли «Лацио» со счётом 2:0. Уже на 21-й минуте Джованни Симеоне открыл счёт, а в начале второго тайма хозяева увеличили преимущество. Римляне пытались переломить ход встречи, но так и не смогли вскрыть оборону и распечатать ворота Палеари. Этот результат особенно контрастирует с предыдущим туром, где «быки» потерпели крупное поражение от «Дженоа». Победа над «Лацио» стала для команды своеобразной перезагрузкой и позволила немного стабилизировать ситуацию.

«Наполи» также набрал три очка, но сделал это с большим трудом. В гостевом матче с «Вероной» неаполитанцы быстро вышли вперёд — уже на второй минуте отличился Расмус Хойлунн. Однако после перерыва команда заметно снизила давление, чем воспользовались хозяева, сумевшие сравнять счёт. Лишь в самой концовке, на 96-й минуте, победу «адзурри» принёс Ромелу Лукаку.

Несмотря на положительный результат, игра «Наполи» не выглядела убедительно. В последних турах команда Антонио Конте часто испытывает проблемы с созданием моментов и их реализацией. Это подтверждают и предыдущие результаты — поражение 1:2 и ничья с «Ромой».

Смена тренера уже дала туринцам эмоциональный импульс, тогда как «Наполи» пока не демонстрирует стабильной и яркой игры. Даже если команда Конте сумеет добиться победы, ожидать уверенного доминирования в этом противостоянии вряд ли стоит.

Ставка: Победа «Торино» с форой (+1.5) за 1.57.

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»

Футбол. Кубок Англии

«Вулверхэмптон» подошёл к предстоящему матчу Кубка Англии с «Ливерпулем» на волне уверенности после драматичной победы во вторничной игре АПЛ. Несмотря на то, что команда Роба Эдвардса остаётся в нижней части турнирной таблицы, за последние шесть матчей «волки» потерпели лишь одно поражение — от «Кристал Пэлас», и при этом стабильно забивали сильным соперникам, включая «Арсенал», «Астон Виллу» и «Ливерпуль».

Кубковая сетка также сыграла на руку «Вулверхэмптону», столкнувшемуся с командами Второй лиги, что позволило избежать чрезмерной нагрузки на игроков. Ротация вряд ли будет обширной, ведь лазарет команды пуст. Несмотря на небольшую глубину состава, «волки» находятся в хорошей форме и способны вновь доставить неприятности «красным».

«Ливерпуль» после поражения во вторник получил эмоциональный удар, так как серия из четырёх побед подряд была прервана. Главный тренер Арне Слот относится к Кубку Англии серьёзно, поэтому можно ожидать максимально близкий к оптимальному стартовый состав.

Проблема «красных» в последние недели — падающая результативность на выездах: в трёх последних гостевых матчах команда забивала лишь по одному голу, хотя раньше стабильно отличалась высокой результативностью.

Ставка: Победа «Ливерпуля» за 1.49.

