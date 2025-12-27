прогноз на матч НБА, ставка за 2.37

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в Орландо на «Кия Центр» 28 декабря. Начало встречи — в 03:00 по мск.

«Орландо»

Турнирная таблица: «Маги» в Восточной конференции занимают 5 место, за «Орландо» наблюдается положительный баланс игр, одержав 13 побед и потерпев 9 поражений.

Последние матчи: «Орландо» на своей арене потерпел поражение в матче против «Шарлотт» (105:120).

Не сыграют: Из-за травм в предстоящей игре не сыграют Мориц Вагнер, Франц Вагнер, Джейлен Саггс, Гога Битадзе.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «маги» выиграли у «Портленда» (110:106), «Юты» (128:127) и проиграли «Голден Стэйт» (97:120), «Денверу» (115:126).

«Денвер»

Турнирная таблица: «Наггетсы» закрепились на 3 месте в Западной конференции, в 30 матчах «Денвер» одержал 22 победы и потерпел 8 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего тура баскетболисты «Денвера» одержали победу в матче против «Миннесоты» (142:138). Трипл-дабл в составе победителей оформил Никола Йокич. Серб отправил в кольцо соперника 56 очков, совершил 16 подборов и отдал 15 передач.

Не сыграют: Из строя команды выбыли Арон Гордон и Кристиан Браун.

Состояние команды: В последних играх регулярного чемпионата «Денвер» одержал победы над «Ютой» (135:112) и «Орландо» (126:115), а также потерпел фиаско в поединках против «Далласа» (130:131) и «Хьюстона» (101:115).

«Денвер» занимает 3 место в Западной конференции

«Орландо» занимает 5 место в Восточной конференции

«Денвер» переиграл «Орландо» в этом сезоне (126:115)

Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Орландо» — 2.50.

ТБ 233.5 и ТМ 233.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Наггетсы» в этом сезоне обыгрывали «магов» с разницей в 11 очков. Не исключаем, что «самоородки» снова окажутся сильнее «магов».

Ставка: Фора «Денвера» (-8.5) с коэффициентом 2.37.

Прогноз: В первой личной игре баскетболисты «Денвера» и «Орландо» забросили друг другу 241 очко, можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 233.5 с коэффициентом 1.87.