прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Мемфис». Игра пройдет в Оклахоме на «Пэйком Центр» 23 ноября. Начало встречи — в 05:30 по мск.

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Оклахома» уверенно лидирует в Западной конференции, «громобойцы» в 28 матчах регулярного чемпионата одержали 25 побед и потерпели 3 поражения

Последние матчи: «Оклахома» в выездной встрече против «Миннесоты» допустила поражение с разницей минус 5 очков (107:112).

Не сыграют: В лазарете «Оклахомы» находятся Никола Топич, Джален Уильямс, Томас Сорбер, Арон Уиггинс.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних матчах «Тандер» оступился в игре против «Сан-Антонио» (109:111), но выиграл у «Лос-Анджелес Клипперс» (122:101), «Финикса» (138:89) и «Юты» (131:101).

«Мемфис»

Турнирная таблица: «Мемфис» в турнирной таблице Западной конференции занимает 9 место, «гризли» в 28 матчах одержали 13 побед и потерпели 15 поражений.

Последние матчи: Команда из штата Теннесси на своей арене уступила «Вашингтону» (122:130).

Не сыграют: «Мемфис» лишился двух игроков, в лазарете команды находятся Тай Джером и Брэндон Кларк.

Состояние команды: Прервалась победная серия «Гриззлис» в которую вошли матчи против «Миннесоты» (116:110) и «Лос-Анджелес Клипперс» (121:103).

Статистика для ставок

«Миннесота» занимает 9 место в Западной конференции

«Оклахома» занимает 1 место в Западной конференции

«Оклахома» в этом сезоне переиграла «Мемфис» со счетом 114:110

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.08. На победу «Мемфиса» — 8.00.

ТБ 230.5 и ТМ 230.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: В этом сезоне «Оклахома» обыгрывала своего соперника с разницей в 4 очка. В том, что «громобойцы» снова добьются успеха — нет сомнений. Однако предлагаем сыграть на форе «гризли», которые вряд ли уступят с крупным счётом.

1.90 Фора «Мемфиса» (+15.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Оклахома» — «Мемфис» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Фора «Мемфиса» (+15.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: В первом матче «Оклахома» и «Мемфис» забросили друг другу 224 очка, так что можно сыграть на результативности поединка.

1.90 ТМ 230.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Оклахома» — «Мемфис» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТМ 230.5 с коэффициентом 1.90.