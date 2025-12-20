«Бостон» повторит успех в поединке против канадцев?

прогноз на матч НБА, ставка за 1.80

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Торонто на «Скотиабанк Арене» 21 декабря. Начало встречи — в 03:00 по мск.

«Торонто»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Торонто» расположился на 3 месте, одержав 17 побед и потерпев 11 поражений.

Последние матчи: «Торонто» в гостевом поединке против «Милуоки» одержал победу с перевесом в 6 очков (111:105). В составе канадцев результативностью отметился Брэндон Ингрэм, форвард отправил в кольцо соперника 29 очков.

Не сыграют: С травмой колена в лазарете «Торонто» находится форвард Ар Джей Барретт. Под вопросом участие центрового Якоба Пёлтль, у которого есть проблемы со спиной.

Состояние команды: В пяти последних матчах «Торонто» одержал победу над «Майами» (106:96) и проиграл в играх против «Нью-Йорка» (101:117), «Бостона» (113:121) и «Шарлотт» (86:111).

«Бостон»

Турнирная таблица: «Бостонские кельты» в Восточной конференции занимают 4 место. «Селтикс» в 27 матчах одержал 16 побед и потерпел 11 поражений.

Последние матчи: «Бостон» на своей арене переиграл «Майами» (129:116). В составе победителей результативностью отметился Деррик Уайт, защитник набрал 33 очка, совершил 5 подборов и отдал 6 передач.

Не сыграют: В лазарете «кельтов» находится лидер «Бостона» Джейсон Тейтум.

Состояние команды: «Бостону» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из двух матчей. Ранее «кельты» проиграли «Детройту» (105:112) и «Милуоки» (101:116).

Статистика для ставок

«Бостон» в Восточной конференции занимает 4 место

«Торонто» в Восточной конференции занимает 3 место

В этом сезоне «Бостон» одержал победу над «Торонто» (121:113)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. На победу «Торонто» — 2.00.

ТБ 224.5 и ТМ 224.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Обе команды находятся в игровом упадке, хотя и занимают высокие места в турнирной таблице Восточной конференции. В предстоящей встрече мы остановим наш выбор на победе «Бостона», так как команда смогла прервать проигрышную серию, также «кельты» уже знают как обыгрывать канадцев.

Ставка: Победа «Бостона» с коэффициентом 1.80.

Прогноз: В первом очном поединке «Торонто» и «Бостона» забросили друг другу 234 очка. Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 229.5 с коэффициентом 2.30.