Кливленд — Индиана. Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч плей-офф НБА, 14 мая 2025 года

«Кливленд»
Турнирное положение: Положение «Кливленда» критическое, но не все так безнадежно, как утверждают многие понимающие в баскетболе люди.
Последние матчи: Сложности со здоровьем лидеров не позволили «Кливленду» продемоснтировать свою лучшую игру в первых двух матчах серии, но сейчас они себя чувствуют почти здоровыми.
Травмироранные игроки: Проблемы у «Кливленда» со здоровьем имеет только Митчелл, а без него коллективу из Огайо успеха не видать в предстоящем домашнем матче.
Общий тонус клуба: Хозяевам отступать некуда, и они будут делать все возможное, чтобы оформить победу в домашней игре, как можно раньше.
«Индиана»
Турнирное положение: Нужно отдать должное клубу «Индиане», поскольку от неё такой событийности не ожидал никто.
Последние матчи: Сейчас «Индиана» ведет 3:1 в серии против лучшего клуба восточной конференции, и шансы забраться в финал Востока у неё более, чем приличные.
Травмированные игроки: Отсутствие Джексона на протяжении почти всего сезона совсем не замечается боссами «Индианы».
Общий тонус клуба: В пятой игре серии в Огайо будет очень тяжело, но у «Пэйсерс» вполне могут найтись герои, которые добудут очередную победу.
Статистика для ставок
- «Кливленд» в шести последних матчах против «Индианы» отпраздновал победу всего раз
- «Индиана» выиграла три последних выездных матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.30, а на победу «Индианы» — 3.77.
Прогноз: «Кливленду» отступать некуда, поэтому предстоящий поединок останется за ним.
- 1.87Нью-Йорк — Бостон: прогноз и ставкаСегодня в 02:30
- 1.90Голден Стэйт — Миннесота: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Хозяева вряд ли будут рисковать и сыграют в максимально оборонительный баскетбол.
Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.88.
Альтернативная ставка: ТМ 224 с коэффициентом 2.17.