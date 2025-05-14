Кливленд — Индиана. Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч плей-офф НБА, 14 мая 2025 года

В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж ФилдХауз Арене» 14 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кливленд» — «Индиана», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кливленд»

Турнирное положение: Положение «Кливленда» критическое, но не все так безнадежно, как утверждают многие понимающие в баскетболе люди.

Последние матчи: Сложности со здоровьем лидеров не позволили «Кливленду» продемоснтировать свою лучшую игру в первых двух матчах серии, но сейчас они себя чувствуют почти здоровыми.

Травмироранные игроки: Проблемы у «Кливленда» со здоровьем имеет только Митчелл, а без него коллективу из Огайо успеха не видать в предстоящем домашнем матче.

Общий тонус клуба: Хозяевам отступать некуда, и они будут делать все возможное, чтобы оформить победу в домашней игре, как можно раньше.

«Индиана»

Турнирное положение: Нужно отдать должное клубу «Индиане», поскольку от неё такой событийности не ожидал никто.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Сейчас «Индиана» ведет 3:1 в серии против лучшего клуба восточной конференции, и шансы забраться в финал Востока у неё более, чем приличные.

Травмированные игроки: Отсутствие Джексона на протяжении почти всего сезона совсем не замечается боссами «Индианы».

Общий тонус клуба: В пятой игре серии в Огайо будет очень тяжело, но у «Пэйсерс» вполне могут найтись герои, которые добудут очередную победу.

Статистика для ставок

«Кливленд» в шести последних матчах против «Индианы» отпраздновал победу всего раз

«Индиана» выиграла три последних выездных матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.30, а на победу «Индианы» — 3.77.

Прогноз: «Кливленду» отступать некуда, поэтому предстоящий поединок останется за ним.

Альтернативный прогноз: Хозяева вряд ли будут рисковать и сыграют в максимально оборонительный баскетбол.

Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.88.

Альтернативная ставка: ТМ 224 с коэффициентом 2.17.