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    «Кливленд» сократит отставание в серии?

    Кливленд — Индиана. Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч плей-офф НБА, 14 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Индиана»
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    «Кливленд»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж ФилдХауз Арене» 14 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кливленд» — «Индиана», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Кливленд»

    Турнирное положение: Положение «Кливленда» критическое, но не все так безнадежно, как утверждают многие понимающие в баскетболе люди.

    Последние матчи: Сложности со здоровьем лидеров не позволили «Кливленду» продемоснтировать свою лучшую игру в первых двух матчах серии, но сейчас они себя чувствуют почти здоровыми.

    Травмироранные игроки: Проблемы у «Кливленда» со здоровьем имеет только Митчелл, а без него коллективу из Огайо успеха не видать в предстоящем домашнем матче.

    Общий тонус клуба: Хозяевам отступать некуда, и они будут делать все возможное, чтобы оформить победу в домашней игре, как можно раньше.

    «Индиана»

    Турнирное положение: Нужно отдать должное клубу «Индиане», поскольку от неё такой событийности не ожидал никто.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Сейчас «Индиана» ведет 3:1 в серии против лучшего клуба восточной конференции, и шансы забраться в финал Востока у неё более, чем приличные.

    Травмированные игроки: Отсутствие Джексона на протяжении почти всего сезона совсем не замечается боссами «Индианы».

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    Общий тонус клуба: В пятой игре серии в Огайо будет очень тяжело, но у «Пэйсерс» вполне могут найтись герои, которые добудут очередную победу.

    Статистика для ставок

    • «Кливленд» в шести последних матчах против «Индианы» отпраздновал победу всего раз

    • «Индиана» выиграла три последних выездных матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.30, а на победу «Индианы» — 3.77.

    Прогноз: «Кливленду» отступать некуда, поэтому предстоящий поединок останется за ним.

    Альтернативный прогноз: Хозяева вряд ли будут рисковать и сыграют в максимально оборонительный баскетбол.

    Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.88.

    Альтернативная ставка: ТМ 224 с коэффициентом 2.17.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кливленд — Индиана?

    Матч Кливленд — Индиана состоится 14 мая 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кливленд — Индиана?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-8).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кливленд — Индиана?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-8)» с коэффициентом у букмекеров 1.88.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кливленд — Индиана?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кливленд — Индиана?

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.30, а на победу «Индианы» — 3.77.

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    Кливленд — Индиана: прогноз и ставка за 1.88, статистика, коэффициенты матча 14.05.202502:00. «Кливленд» сократит отставание в серии?
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