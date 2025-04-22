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    «Детройт» сравняет счет в серии?

    Нью-Йорк — Детройт. Ставка (к. 3.07) и прогноз на матч плей-офф НБА, 22 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Детройт»
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    «Детройт»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 22 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Детройт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 22 Апреля 2025 года

    Нью-Йорк

  • НБА
    •  Нью-Йорк 02:30 Детройт

    Детройт

  • НБА. Плей-офф
    •

    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: В серии против «Пистонз» «Нью-Йорк» выглядит очевидным фаворитом, но расслабляться ему не стоит, поскольку соперник вполне может подобрать ключики к обороне «Никс».

    Последние матчи: Первый матч серии проходил под диктовку «Нью-Йорка», а гости не могли приблизиться к своему сопернику на расстояние вытянутой руки.

    Нью-Йорк — Детройт: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: В предстоящем поединке за «Нью-Йорк» смогут сыграть все сильнейшие, чего не было практически на протяжении всего сезона.

    Общий тонус клуба: В очередном поединке против «Детройта» хозяева паркета столкнутся с куда более серьезным сопротивлением.

    «Детройт»

    Турнирное положение: Определенные надежды на проход «Детройта» дальше по дистанции плей-офф имеются, но пока что их не очень много.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Не сказать, что первый матч серии «Детройт» проиграл в одну калитку, однако «Нью-Йорк» смотрелся солиднее по всем параметрам.

    Травмированные игроки: Не смогут сыграть за «Детройт» Айви и Стюарт, но и без них коллектив Бикерстаффа сможет доставить огромное количество проблем «Никс».

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    Общий тонус клуба: У гостей есть шансы сравнять счет в серии, но для этого нужно придумать нестандартный вариант игры в защите против «Никс».

    Статистика для ставок

    • В четырех последних очных противостояниях «Нью-Йорк» победил всего раз

    • «Детройт» за шесть последних поединков проиграл пять раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.41, а на победу «Детройта» — 3.07.

    Прогноз: «Детройт» учтет ошибки прошлого и увезет победу из Нью-Йорка после второго матча серии.

    Альтернативный прогноз: Игра получится более защитной, поэтому на большое количество очков в матче рассчитывать не стоит.

    Ставка: П2 с коэффициентом 3.07.

    Альтернативная ставка: ТМ 217 с коэффициентом 2.21.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Нью-Йорк — Детройт?

    Матч Нью-Йорк — Детройт состоится 22 апреля 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Нью-Йорк — Детройт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Нью-Йорк — Детройт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 3.07.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Нью-Йорк — Детройт?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Нью-Йорк — Детройт?

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.41, а на победу «Детройта» — 3.07.

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    Нью-Йорк — Детройт: прогноз и ставка за 3.07, статистика, коэффициенты матча 22.04.202502:30. «Детройт» сравняет счет в серии?
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