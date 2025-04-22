Нью-Йорк — Детройт. Ставка (к. 3.07) и прогноз на матч плей-офф НБА, 22 апреля 2025 года

В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 22 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Детройт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: В серии против «Пистонз» «Нью-Йорк» выглядит очевидным фаворитом, но расслабляться ему не стоит, поскольку соперник вполне может подобрать ключики к обороне «Никс».

Последние матчи: Первый матч серии проходил под диктовку «Нью-Йорка», а гости не могли приблизиться к своему сопернику на расстояние вытянутой руки.

Нью-Йорк — Детройт: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.4116.003.28Бонус$1500

Травмированные игроки: В предстоящем поединке за «Нью-Йорк» смогут сыграть все сильнейшие, чего не было практически на протяжении всего сезона.

Общий тонус клуба: В очередном поединке против «Детройта» хозяева паркета столкнутся с куда более серьезным сопротивлением.

«Детройт»

Турнирное положение: Определенные надежды на проход «Детройта» дальше по дистанции плей-офф имеются, но пока что их не очень много.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Не сказать, что первый матч серии «Детройт» проиграл в одну калитку, однако «Нью-Йорк» смотрелся солиднее по всем параметрам.

Травмированные игроки: Не смогут сыграть за «Детройт» Айви и Стюарт, но и без них коллектив Бикерстаффа сможет доставить огромное количество проблем «Никс».

Общий тонус клуба: У гостей есть шансы сравнять счет в серии, но для этого нужно придумать нестандартный вариант игры в защите против «Никс».

Статистика для ставок

В четырех последних очных противостояниях «Нью-Йорк» победил всего раз

«Детройт» за шесть последних поединков проиграл пять раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.41, а на победу «Детройта» — 3.07.

Прогноз: «Детройт» учтет ошибки прошлого и увезет победу из Нью-Йорка после второго матча серии.

Альтернативный прогноз: Игра получится более защитной, поэтому на большое количество очков в матче рассчитывать не стоит.

Ставка: П2 с коэффициентом 3.07.

Альтернативная ставка: ТМ 217 с коэффициентом 2.21.