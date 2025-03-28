В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в «Кэпитал Уан Арене» 28 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Индиана», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вашингтон»

Турнирное положение: Ничем хорошим для «Вашингтона» регулярный сезон не завершится, ибо с последней строчки Востока клуб Кифа уже не уйдет.

Последние матчи: В шести последних матчах «Вашингтон» не выиграл ни разу, но это и не удивительно, когда команда представляет собой бесформенную массу.

Травмированные игроки: В предстоящем поединке «Вашингтону» не помогут Бей, Кулибали, Джордж, Смарт, Миддлтон и Кисперт.

Общий тонус клуба: С «Индианой» хозяев паркета будет ждать очередное избиение, но такова судьба «Визардс» в этом регулярном чемпионате.

«Индиана»

Турнирное положение: Набранный ход «Индианы» действительно впечатляет, поскольку клуб Карлайла все сильнее укрепляется на четтвертой позиции Востока, тихой сапой подибраясь к идущему третьим «Нью-Йорку».

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Шесть матчей кряду «Индиана» не проигрывает, и ничего не предвещает, что эта серия прервется.

Травмированные игроки: В составе «Индианы» будет отсутствовать Джексон, который продолжает залечивать травмированный ахилл.

Общий тонус клуба: В выездной игре против «Вашингтона» даже на следующий день после игры против «Лейкерс» гости способны забрать легкую победу.

Статистика для ставок

«Вашингтон» проиграл шесть последних матчей

«Индиана» не проигрывает шесть поединков подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Вашингтона» дают коэффициент 5.15, а на победу «Индианы» — 1.32.

Прогноз: «Индиана» без особых вопросов добудет гостевую победу над главным аутсайдером лиги.

Альтернативный прогноз: Результативная игра с обеих сторон обеспечена.

Ставка: Ф2 (-10) с коэффициентом 1.97.

Альтернативная ставка: ТБ 238 с коэффициентом 2.17.