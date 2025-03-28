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    «Индиана» разгромит «Вашингтон» на его территории?

    Вашингтон — Индиана. Ставка (к. 1.97) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 28 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Индиана»
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    «Индиана»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в «Кэпитал Уан Арене» 28 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Индиана», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 28 Марта 2025 года

    Вашингтон

  • НБА
    •  Вашингтон 02:00 Индиана

    Индиана

  • НБА
    •

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: Ничем хорошим для «Вашингтона» регулярный сезон не завершится, ибо с последней строчки Востока клуб Кифа уже не уйдет.

    Последние матчи: В шести последних матчах «Вашингтон» не выиграл ни разу, но это и не удивительно, когда команда представляет собой бесформенную массу.

    Травмированные игроки: В предстоящем поединке «Вашингтону» не помогут Бей, Кулибали, Джордж, Смарт, Миддлтон и Кисперт.

    Общий тонус клуба: С «Индианой» хозяев паркета будет ждать очередное избиение, но такова судьба «Визардс» в этом регулярном чемпионате.

    «Индиана»

    Турнирное положение: Набранный ход «Индианы» действительно впечатляет, поскольку клуб Карлайла все сильнее укрепляется на четтвертой позиции Востока, тихой сапой подибраясь к идущему третьим «Нью-Йорку».

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Шесть матчей кряду «Индиана» не проигрывает, и ничего не предвещает, что эта серия прервется.

    Травмированные игроки: В составе «Индианы» будет отсутствовать Джексон, который продолжает залечивать травмированный ахилл.

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    Общий тонус клуба: В выездной игре против «Вашингтона» даже на следующий день после игры против «Лейкерс» гости способны забрать легкую победу.

    Статистика для ставок

    • «Вашингтон» проиграл шесть последних матчей

    • «Индиана» не проигрывает шесть поединков подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Вашингтона» дают коэффициент 5.15, а на победу «Индианы» — 1.32.

    Прогноз: «Индиана» без особых вопросов добудет гостевую победу над главным аутсайдером лиги.

    Альтернативный прогноз: Результативная игра с обеих сторон обеспечена.

    Ставка: Ф2 (-10) с коэффициентом 1.97.

    Альтернативная ставка: ТБ 238 с коэффициентом 2.17.

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