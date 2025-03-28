Вашингтон
Индиана
«Вашингтон»
Турнирное положение: Ничем хорошим для «Вашингтона» регулярный сезон не завершится, ибо с последней строчки Востока клуб Кифа уже не уйдет.
Последние матчи: В шести последних матчах «Вашингтон» не выиграл ни разу, но это и не удивительно, когда команда представляет собой бесформенную массу.
Травмированные игроки: В предстоящем поединке «Вашингтону» не помогут Бей, Кулибали, Джордж, Смарт, Миддлтон и Кисперт.
Общий тонус клуба: С «Индианой» хозяев паркета будет ждать очередное избиение, но такова судьба «Визардс» в этом регулярном чемпионате.
«Индиана»
Турнирное положение: Набранный ход «Индианы» действительно впечатляет, поскольку клуб Карлайла все сильнее укрепляется на четтвертой позиции Востока, тихой сапой подибраясь к идущему третьим «Нью-Йорку».
Последние матчи: Шесть матчей кряду «Индиана» не проигрывает, и ничего не предвещает, что эта серия прервется.
Травмированные игроки: В составе «Индианы» будет отсутствовать Джексон, который продолжает залечивать травмированный ахилл.
Общий тонус клуба: В выездной игре против «Вашингтона» даже на следующий день после игры против «Лейкерс» гости способны забрать легкую победу.
Статистика для ставок
- «Вашингтон» проиграл шесть последних матчей
- «Индиана» не проигрывает шесть поединков подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Вашингтона» дают коэффициент 5.15, а на победу «Индианы» — 1.32.
Прогноз: «Индиана» без особых вопросов добудет гостевую победу над главным аутсайдером лиги.
- 2.05Майами — Атланта: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.79Орландо — Даллас: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.92Кливленд — Сан-Антонио: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Результативная игра с обеих сторон обеспечена.
Ставка: Ф2 (-10) с коэффициентом 1.97.
Альтернативная ставка: ТБ 238 с коэффициентом 2.17.