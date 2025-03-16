В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Финикс». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 16 марта. Начало встречи — в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Лейкерс» расположился в турнирной таблице Западной конференции на 5 месте при 40 победах и 25 поражениях.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Лос-Анджелес Лейкес» потерпел фиаско в матче против «Денвера» (126:131).

Не сыграют: «Лейкерс» не сможет рассчитывать на ряд ключевых игроков, так из строя выбыли лидеры команды Лука Дончич (травма икры) и Леброн Джеймс (травма паха). Не выйдут на площадку против «Финикса» Руи Хатимура (травма колена), Макс Клебер (травма ноги) и Джексон Хейс (травма колена).

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В проигрышную серию команды входят матчи против «Милуоки» (106:126), «Бруклина» (108:111) и «Бостона» (101:111).

«Финикс»

Турнирная таблица: «Финикс» занимает 11 место в турнирной таблице Западной конференции при 31 победе и 36 поражениях.

Последние матчи: Девин Букер принёс победу «Финиксу» в матче против «Сакраменто» (122:106). Защитник команды оформил дабл-дабл из 22 очков и 13 передач.

Не сыграют: Под вопросом участие трёх баскетболистов: Грэйсон Аллен (травма ноги), Монте Моррис (травма поясницы) и Ник Ричардс (травма лодыжки).

Состояние команды: «Финиксу» удалось прервать двухматчевую серию поражений. Ранее «солнечные» проиграли «Хьюстону» (104:111) и «Мемфису» (118:120).

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл в четвёртом матче подряд

«Финикс» одержал две победы в пяти матчах

В этом сезоне «Финикс» выиграл у «Лос-Анджелес Лейкерс» (127:100)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Финикса» — 2.60.

ТБ 229.5 и ТМ 229.5 принимаются с коэффициентом — 1.94 и 1.92.

Прогноз: У «Лейкерс» в последних матчах совсем не клеится игра, а вот баскетболисты «Финикса» могут поймать кураж после последней победы в ассоциации. Ставим на успешную игру гостевой команды.

Ставка: Победа «Финикса» с коэффициентом 2.60.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 229.5 с коэффициентом 1.94.