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    «Финикс» продлит проигрышную серию «Лейкерс»?

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс». Ставка (к. 2.60) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 16 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс»
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    «Голден Стэйт» — «Финикс»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Финикс». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 16 марта. Начало встречи — в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Лейкерс» расположился в турнирной таблице Западной конференции на 5 месте при 40 победах и 25 поражениях.

    Последние матчи: В рамках минувшего тура «Лос-Анджелес Лейкес» потерпел фиаско в матче против «Денвера» (126:131).

    Не сыграют: «Лейкерс» не сможет рассчитывать на ряд ключевых игроков, так из строя выбыли лидеры команды Лука Дончич (травма икры) и Леброн Джеймс (травма паха). Не выйдут на площадку против «Финикса» Руи Хатимура (травма колена), Макс Клебер (травма ноги) и Джексон Хейс (травма колена).

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В проигрышную серию команды входят матчи против «Милуоки» (106:126), «Бруклина» (108:111) и «Бостона» (101:111).

    «Финикс»

    Турнирная таблица: «Финикс» занимает 11 место в турнирной таблице Западной конференции при 31 победе и 36 поражениях.

    Последние матчи: Девин Букер принёс победу «Финиксу» в матче против «Сакраменто» (122:106). Защитник команды оформил дабл-дабл из 22 очков и 13 передач.

    Не сыграют: Под вопросом участие трёх баскетболистов: Грэйсон Аллен (травма ноги), Монте Моррис (травма поясницы) и Ник Ричардс (травма лодыжки).

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    Состояние команды: «Финиксу» удалось прервать двухматчевую серию поражений. Ранее «солнечные» проиграли «Хьюстону» (104:111) и «Мемфису» (118:120).

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл в четвёртом матче подряд

    • «Финикс» одержал две победы в пяти матчах

    • В этом сезоне «Финикс» выиграл у «Лос-Анджелес Лейкерс» (127:100)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Финикса» — 2.60.

    ТБ 229.5 и ТМ 229.5 принимаются с коэффициентом — 1.94 и 1.92.

    Прогноз: У «Лейкерс» в последних матчах совсем не клеится игра, а вот баскетболисты «Финикса» могут поймать кураж после последней победы в ассоциации. Ставим на успешную игру гостевой команды.

    Ставка: Победа «Финикса» с коэффициентом 2.60.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 229.5 с коэффициентом 1.94.

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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс»: прогноз и ставка за 2.60, статистика, коэффициенты матча 16.03.202522:30. «Финикс» продлит проигрышную серию «Лейкерс»?
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