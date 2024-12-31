ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Василий Демченко«Салават Юлаев» — новый лидер Востока, ЦСКА — второй на Западе, «Динамо» Минск — в первой пятерке Карло АнчелоттиЛучшее в футболе 2024 года: игроки и команды года, лучший гол и матч Мохамед СалахСборная лучших игроков первой половины клубного сезона: без Винисиуса и Мбаппе, но с де Хеа, Салахом и Левандовским
  • 07:00
    • Сборная Канады одолела Германию на МЧМ-2025
  • 04:11
    • Фонсека покинул пост главного тренера «Милана»
  • 00:42
    • «Милан» сыграл вничью с «Ромой» в матче Серии А
  • 01:48
    • Гол Катамо принес «Спортингу» победу в дерби с «Бенфикой»
    Все новости спорта

    Продлит ли «Филадельфия» победную серию?

    «Портленд» — «Филадельфия». Ставка (к. 2.03) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 31 декабря 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Портленд Трэйл Блэйзерс Прогнозы на Филадельфия Сиксерс
    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Филадельфия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Кливленд» — «Филадельфия»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в Портленде на «Мода Центр» 31 декабря. Начало встречи — в 06:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Портленд» — «Филадельфия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 31 Декабря 2024 года

    Портленд

  • НБА
    •  Портленд 06:00 Филадельфия

    Филадельфия

  • НБА
    •

    «Портленд»

    Турнирная таблица: На данный момент «Портленд» занимает 13 место в Западной конференции, за плечами команды 11 побед и 20 поражений.

    Последние матчи: «Портленд» побеждает во втором матче подряд, однако выше 13 строчки подняться пока не может. В минувшем туре «речники» одержали домашнюю победу в матче против «Далласа» (126:122). Вклад в победу команды внёс Шейдон Шарп, забросив в кольцо 23 очка.

    Портленд — Филадельфия: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.8015.001.52Бонус€300
    •

    Не сыграют: Австралийский защитник Матис Тибул выбыл из строя «Портленда» из-за травмы лодыжки. Под вопросом участие Далано Бэнтона (травма бедра), Тумани Камара (травма ноги) и Роберта Уильямса (травма лодыжки).

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах баскетболисты «Портленда» одержали три победы, обыграв также «Юту» (122:120) и «Денвер» (126:124).

    «Филадельфия»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает 11 место. «76-е»в этом сезоне одержали 12 побед и потерпел 17 поражений.

    Последние матчи: «Филадельфия» одержала победу в матче против «Юты» (114:111). Вклад в победу команды внёс Тайриз Макси, который набрал 32 очка.

    Не сыграют: «Филадельфии» не смогут помочь Андре Драммонд (травма пальца), Кеньон Мартин (травма ноги) и Эрик Гордон (травма плеча).

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Филадельфия» одержала четыре победы, обыграв также «Бостон» (118:114), «Сан-Антонио» (111:106) и «Шарлотт» (108:98).

    Статистика для ставок

    • Победная серия «Филадельфии» состоит из трёх матчей

    • «Портленд» одержал две победы в последних пяти матчах

    • В этом сезоне «Филадельфия» и «Портленд» не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Филадельфия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. На победу «Портленда» — 2.82.

    ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85.

    Прогноз: «Филадельфия» поймала победную волну, команда вполне может нанести поражение сопернику и продлить выигрышную серию.

    Ставка: Победа «Филадельфии» с форой (-5.5) с коэффициентом 2.03.

    Прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Филадельфии» и «Портленда» забрасывают 220 очков.

    Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 2.01.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Легечка — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Амур — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Хуркач — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чжан — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Торпедо — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Автомобилист — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ак Барс — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Комо — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Словакия — Казахстан
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  3.65
  • Экспресс дня 30 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Портленд» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 31.12.2024. Прогнозы на баскетбол. Продлит ли «Филадельфия» победную серию?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры