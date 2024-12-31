В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в Портленде на «Мода Центр» 31 декабря. Начало встречи — в 06:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Портленд» — «Филадельфия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Портленд»

Турнирная таблица: На данный момент «Портленд» занимает 13 место в Западной конференции, за плечами команды 11 побед и 20 поражений.

Последние матчи: «Портленд» побеждает во втором матче подряд, однако выше 13 строчки подняться пока не может. В минувшем туре «речники» одержали домашнюю победу в матче против «Далласа» (126:122). Вклад в победу команды внёс Шейдон Шарп, забросив в кольцо 23 очка.

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Не сыграют: Австралийский защитник Матис Тибул выбыл из строя «Портленда» из-за травмы лодыжки. Под вопросом участие Далано Бэнтона (травма бедра), Тумани Камара (травма ноги) и Роберта Уильямса (травма лодыжки).

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах баскетболисты «Портленда» одержали три победы, обыграв также «Юту» (122:120) и «Денвер» (126:124).

«Филадельфия»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает 11 место. «76-е»в этом сезоне одержали 12 побед и потерпел 17 поражений.

Последние матчи: «Филадельфия» одержала победу в матче против «Юты» (114:111). Вклад в победу команды внёс Тайриз Макси, который набрал 32 очка.

Не сыграют: «Филадельфии» не смогут помочь Андре Драммонд (травма пальца), Кеньон Мартин (травма ноги) и Эрик Гордон (травма плеча).

Состояние команды: В последних пяти матчах «Филадельфия» одержала четыре победы, обыграв также «Бостон» (118:114), «Сан-Антонио» (111:106) и «Шарлотт» (108:98).

Статистика для ставок

Победная серия «Филадельфии» состоит из трёх матчей

«Портленд» одержал две победы в последних пяти матчах

В этом сезоне «Филадельфия» и «Портленд» не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Филадельфия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. На победу «Портленда» — 2.82.

ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85.

Прогноз: «Филадельфия» поймала победную волну, команда вполне может нанести поражение сопернику и продлить выигрышную серию.

Ставка: Победа «Филадельфии» с форой (-5.5) с коэффициентом 2.03.

Прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Филадельфии» и «Портленда» забрасывают 220 очков.

Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 2.01.