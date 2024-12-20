В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в Далласе на «Американ Эйрлайнс Центр» 20 декабря. Начало встречи — в 04:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Лос-Анджелес Клипперс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Даллас»

Турнирная таблица: «Даллас» закрепился в первой тройке Западной конференции. В активе техасцев 17 побед, в пассиве — 9 поражений.

Последние матчи: «Даллас» одержал новую победу в регулярном чемпионате. В гостях «Маверикс» нанёс поражение «Голден Стэйт» с разницей в 10 очков (143:133). Лучшего показателя в этом матче добился лидер «Далласа» Лука Дончич, оформив трипл-дабл из 45 очков, 11 подборов и 13 передач.

Не сыграют: «Даллас» не сможет рассчитывать на австралийца Данте Экзама, который травмировал запястье. Из-за болезни игру пропустит немецкий форвард Макс Клебер.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах «Даллас» одержал четыре победы.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Клипперс» в турнирной таблице Западной конференции занимает 9 место, одержав 15 побед и потерпев 12 поражений.

Последние матчи: «Лос-Анджелес Клипперс» добился домашней победы в матче против «музыкантов» из Юты (144:107). Ключевую роль в матче сыграл Джеймс Харден, набрав 41 очко.

Не сыграют: С травмой пальца в лазарете команды находится Теренс Манн. С мышечной тавмой из строя выбыл Деррик Джонс.

Состояние команды: «Лос-Анджелес Клипперс» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из трёх матчей.

Статистика для ставок

«Даллас» одержал 4 победы в последних 5 матчах

«Лос-Анджелес Клипперс» прервал проигрышную серию из трёх матчей

В этом сезоне «Даллас» и «Лос-Анджелес Клипперс» ещё не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Даллас» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. На победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 3.22.

ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.92 и 1.94 соответственно.

Прогноз: В последних матчах регулярного чемпионата «ковбои» и «парикмахеры» смогли одержать победу, кто окажется сильнее в предстоящем матче, сложно предсказать. Будет упорная борьба и одна из команд одержит победу с минимальным перевесом в счёте.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.25.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 229.5 с коэффициентом 2.06.