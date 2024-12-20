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    «Даллас» — «Лос-Анджелес Клипперс». Ставка (к. 2.25) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 20 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Лос-Анджелес Клипперс»
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    «Торонто» — «Даллас»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в Далласе на «Американ Эйрлайнс Центр» 20 декабря. Начало встречи — в 04:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Лос-Анджелес Клипперс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 20 Декабря 2024 года

    Даллас

  • НБА
    •  Даллас 04:30 Лос-Анджелес Клипперс

    Лос-Анджелес Клипперс

  • НБА
    •

    «Даллас»

    Турнирная таблица: «Даллас» закрепился в первой тройке Западной конференции. В активе техасцев 17 побед, в пассиве — 9 поражений.

    Последние матчи: «Даллас» одержал новую победу в регулярном чемпионате. В гостях «Маверикс» нанёс поражение «Голден Стэйт» с разницей в 10 очков (143:133). Лучшего показателя в этом матче добился лидер «Далласа» Лука Дончич, оформив трипл-дабл из 45 очков, 11 подборов и 13 передач.

    Не сыграют: «Даллас» не сможет рассчитывать на австралийца Данте Экзама, который травмировал запястье. Из-за болезни игру пропустит немецкий форвард Макс Клебер.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Даллас» одержал четыре победы.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Клипперс» в турнирной таблице Западной конференции занимает 9 место, одержав 15 побед и потерпев 12 поражений.

    Последние матчи: «Лос-Анджелес Клипперс» добился домашней победы в матче против «музыкантов» из Юты (144:107). Ключевую роль в матче сыграл Джеймс Харден, набрав 41 очко.

    Не сыграют: С травмой пальца в лазарете команды находится Теренс Манн. С мышечной тавмой из строя выбыл Деррик Джонс.

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    Состояние команды: «Лос-Анджелес Клипперс» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из трёх матчей.

    Статистика для ставок

    • «Даллас» одержал 4 победы в последних 5 матчах

    • «Лос-Анджелес Клипперс» прервал проигрышную серию из трёх матчей

    • В этом сезоне «Даллас» и «Лос-Анджелес Клипперс» ещё не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Даллас» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. На победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 3.22.

    ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.92 и 1.94 соответственно.

    Прогноз: В последних матчах регулярного чемпионата «ковбои» и «парикмахеры» смогли одержать победу, кто окажется сильнее в предстоящем матче, сложно предсказать. Будет упорная борьба и одна из команд одержит победу с минимальным перевесом в счёте.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.25.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 229.5 с коэффициентом 2.06.

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    «Даллас» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 20.12.2024. Прогнозы на баскетбол. Кому удастся продлить победную серию?
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