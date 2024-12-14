Чикаго
Шарлотт
«Чикаго»
Турнирная таблица: Клуб из штата Иллинойс потерял одну позицию в Восточной конференции и теперь занимает 10 место в турнирной таблице, одержав 10 побед и потерпев 15 поражений.
Последние матчи: В минувшем туре «Чикаго» потерпел домашнее поражение в матче против «Филадельфии» (100:108).
Не сыграют: От травмы ноги по-прежнему не восстановился Патрик Уильямс.
Состояние команды: «Чикаго» не может выиграть на протяжении двух матчей.
«Шарлотт»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Шарлотт» занимает 13 место, одержав 7 побед и потерпев 17 поражений.
Последние матчи: Почти месяц «Шарлотт» не мог выиграть матч в регулярном чемпионате, и вот «шершни» добились успеха в гостевой игре против «Индианы» из Индианаполиса (113:109).
В этом матче отметим результативные действия в исполнении форварда Брендона Миллера, который набрал 26 очков, совершил 6 подборов и отдал 5 передач.
Не сыграют: В лазарете команды находятся защитник Ламело Болл (травма икры), защитник Тре Манн (травма спины) и форвард Грант Уильямс (травма колена).
Состояние команды: «Шарлотт» удалось прервать восьмиматчевую проигрышную серию.
Статистика для ставок
- Проигрышная серия «Чикаго» составляет два матча
- «Шарлотт» прервал восьмиматчевую проигрышную серию
- В этом сезоне «Чикаго» и «Шарлотт» не играли
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Чикаго» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. На победу «Шарлотт» — 3.07.
ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.
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Прогноз: «Чикаго» несмотря на черную полосу игр, способен выиграть предстоящую игру у «Шарлотт», напомним, что «шершни» идут в числе аутсайдеров Восточной конференции.
Ставка: Фора «Чикаго» (-5.5) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 1.93.