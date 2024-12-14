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    «Чикаго» не оставит шансов «шершням»?

    «Чикаго» — «Шарлотт». Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 14 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Шарлотт»
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    «Чикаго» — «Кливленд»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет в Чикаго на «Юнайтед Центр» 14 декабря. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Шарлотт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 14 Декабря 2024 года

    Чикаго

  • НБА
    •  Чикаго 04:00 Шарлотт

    Шарлотт

  • НБА
    •

    «Чикаго»

    Турнирная таблица: Клуб из штата Иллинойс потерял одну позицию в Восточной конференции и теперь занимает 10 место в турнирной таблице, одержав 10 побед и потерпев 15 поражений.

    Последние матчи: В минувшем туре «Чикаго» потерпел домашнее поражение в матче против «Филадельфии» (100:108).

    Не сыграют: От травмы ноги по-прежнему не восстановился Патрик Уильямс.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Чикаго» не может выиграть на протяжении двух матчей.

    «Шарлотт»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Шарлотт» занимает 13 место, одержав 7 побед и потерпев 17 поражений.

    Последние матчи: Почти месяц «Шарлотт» не мог выиграть матч в регулярном чемпионате, и вот «шершни» добились успеха в гостевой игре против «Индианы» из Индианаполиса (113:109).

    В этом матче отметим результативные действия в исполнении форварда Брендона Миллера, который набрал 26 очков, совершил 6 подборов и отдал 5 передач.

    Не сыграют: В лазарете команды находятся защитник Ламело Болл (травма икры), защитник Тре Манн (травма спины) и форвард Грант Уильямс (травма колена).

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    Состояние команды: «Шарлотт» удалось прервать восьмиматчевую проигрышную серию.

    Статистика для ставок

    • Проигрышная серия «Чикаго» составляет два матча

    • «Шарлотт» прервал восьмиматчевую проигрышную серию

    • В этом сезоне «Чикаго» и «Шарлотт» не играли

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Чикаго» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. На победу «Шарлотт» — 3.07.

    ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: «Чикаго» несмотря на черную полосу игр, способен выиграть предстоящую игру у «Шарлотт», напомним, что «шершни» идут в числе аутсайдеров Восточной конференции.

    Ставка: Фора «Чикаго» (-5.5) с коэффициентом 1.90.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 1.93.

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