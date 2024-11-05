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    «Голден Стэйт» уничтожит «Вашингтон» на его территории?

    «Вашингтон» — «Голден Стэйт». Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 05 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Голден Стэйт»
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    «Голден Стэйт»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет в «Кэпитал Уан Арене» 05 ноября. Начало встречи — в 03:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Голден Стэйт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: По равнению с предыдущим сезоном «Вашингтон» сделал большой шаг вперед и после первых недель регулярного чемпионата умудряется держаться в середине таблицы Востока.

    Последние матчи: И это притом, что основные игроки в Лазарете, а Кифу приходится играть с «Вашингтоном» глубокими запасными.

    Травмированные игроки: Проблемы составом у «Вашингтона» более, чем серьезные, поскольку не могут помочь своему клубу Бей, Брогдон и Кузма.

    Общий тонус клуба: Надежд на успешный исход поединка против «Голден Стэйт» минимальный, но потренировать навыки игры в позиционной игре в защите вполне можно.

    «Голден Стэйт»

    Турнирное положение: Новый сезон начался для «Голден Стэйт» более, чем успешно, хотя после прошлого на это уже практически никто не надеялся. Карри и его партнеры идут на втором месте Запада.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: За шесть поединков «Голден Стэйт» потерпел всего лишь одно поражение и одержал при этом пять побед.

    Травмированные игроки: Весьма отрадно признавать, что у «Голден Стэйт» все баскетболисты в строю и готовы одерживать новые победы.

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    Общий тонус клуба: Игра против «Вашингтона» будет напоминать матч с односторонним движением, поскольку ресурсы клубов несопоставимы.

    Статистика для ставок

    • «Вашингтон» не может победить «Голден Стэйт» шесть матчей кряду

    • «Воины» выиграли три последних матча по календарю

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Вашингтона» дают коэффициент 4.33, а на победу «Голден Стэйт» — 1.24.

    Прогноз: В этом поединке «Голден Стэйт» будет доминировать тотально

    Альтернативный прогноз: Оба клуба будут играть практически без обороны, поскольку со слабыми клубами «воины» любят играть в незамысловатый баскетбол.

    Ставка: Ф2 (-8) с коэффициентом 1.88.

    Альтернативная ставка: ТБ 238 с коэффициентом 2.27.

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    «Вашингтон» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 05.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Голден Стэйт» уничтожит «Вашингтон» на его территории?
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