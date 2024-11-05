В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет в «Кэпитал Уан Арене» 05 ноября. Начало встречи — в 03:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Голден Стэйт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вашингтон»

Турнирное положение: По равнению с предыдущим сезоном «Вашингтон» сделал большой шаг вперед и после первых недель регулярного чемпионата умудряется держаться в середине таблицы Востока.

Последние матчи: И это притом, что основные игроки в Лазарете, а Кифу приходится играть с «Вашингтоном» глубокими запасными.

Травмированные игроки: Проблемы составом у «Вашингтона» более, чем серьезные, поскольку не могут помочь своему клубу Бей, Брогдон и Кузма.

Общий тонус клуба: Надежд на успешный исход поединка против «Голден Стэйт» минимальный, но потренировать навыки игры в позиционной игре в защите вполне можно.

«Голден Стэйт»

Турнирное положение: Новый сезон начался для «Голден Стэйт» более, чем успешно, хотя после прошлого на это уже практически никто не надеялся. Карри и его партнеры идут на втором месте Запада.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: За шесть поединков «Голден Стэйт» потерпел всего лишь одно поражение и одержал при этом пять побед.

Травмированные игроки: Весьма отрадно признавать, что у «Голден Стэйт» все баскетболисты в строю и готовы одерживать новые победы.

Общий тонус клуба: Игра против «Вашингтона» будет напоминать матч с односторонним движением, поскольку ресурсы клубов несопоставимы.

Статистика для ставок

«Вашингтон» не может победить «Голден Стэйт» шесть матчей кряду

«Воины» выиграли три последних матча по календарю

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Вашингтона» дают коэффициент 4.33, а на победу «Голден Стэйт» — 1.24.

Прогноз: В этом поединке «Голден Стэйт» будет доминировать тотально

Альтернативный прогноз: Оба клуба будут играть практически без обороны, поскольку со слабыми клубами «воины» любят играть в незамысловатый баскетбол.

Ставка: Ф2 (-8) с коэффициентом 1.88.

Альтернативная ставка: ТБ 238 с коэффициентом 2.27.