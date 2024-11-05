«Вашингтон»
Турнирное положение: По равнению с предыдущим сезоном «Вашингтон» сделал большой шаг вперед и после первых недель регулярного чемпионата умудряется держаться в середине таблицы Востока.
Последние матчи: И это притом, что основные игроки в Лазарете, а Кифу приходится играть с «Вашингтоном» глубокими запасными.
Травмированные игроки: Проблемы составом у «Вашингтона» более, чем серьезные, поскольку не могут помочь своему клубу Бей, Брогдон и Кузма.
Общий тонус клуба: Надежд на успешный исход поединка против «Голден Стэйт» минимальный, но потренировать навыки игры в позиционной игре в защите вполне можно.
«Голден Стэйт»
Турнирное положение: Новый сезон начался для «Голден Стэйт» более, чем успешно, хотя после прошлого на это уже практически никто не надеялся. Карри и его партнеры идут на втором месте Запада.
Последние матчи: За шесть поединков «Голден Стэйт» потерпел всего лишь одно поражение и одержал при этом пять побед.
Травмированные игроки: Весьма отрадно признавать, что у «Голден Стэйт» все баскетболисты в строю и готовы одерживать новые победы.
Общий тонус клуба: Игра против «Вашингтона» будет напоминать матч с односторонним движением, поскольку ресурсы клубов несопоставимы.
Статистика для ставок
- «Вашингтон» не может победить «Голден Стэйт» шесть матчей кряду
- «Воины» выиграли три последних матча по календарю
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Вашингтона» дают коэффициент 4.33, а на победу «Голден Стэйт» — 1.24.
Прогноз: В этом поединке «Голден Стэйт» будет доминировать тотально
- 1.83Миннесота — Шарлотт: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 1.79Детройт — Лос-Анджелес Лейкерс: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 1.85Чикаго — Юта: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
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Альтернативный прогноз: Оба клуба будут играть практически без обороны, поскольку со слабыми клубами «воины» любят играть в незамысловатый баскетбол.
Ставка: Ф2 (-8) с коэффициентом 1.88.
Альтернативная ставка: ТБ 238 с коэффициентом 2.27.