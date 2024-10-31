В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 31 октября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Филадельфия» — «Детройт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Филадельфия»

Турнирное положение: У Нёрса и его «Филадельфии» есть окно возможностей, но все будет зависеть от количества травм. Пока что клуб из Пенсильвании всего лишь на 10 месте на Востоке.

Последние матчи: Старт сезона у «Филадельфии» получается неубедительным, и после трех проведенных матчей у «76-х» всего лишь одна победа.

Травмированные игроки: В предстоящей игре тренерский штаб «Филадельфии» не смогут рассчитывать на Эмбиида, поскольку он лечит колено и уже поссорился с прессой из-за своего длинного языка.

Общий тонус клуба: Предстоящая игра против «Детройта» должна ложиться автоматом в победную копилку хозяев.

«Детройт»

Турнирное положение: Страдания «Детройта» продолжаются, и уже никого не удивляет последнее место клуба из Мичигана.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Сложностей с качеством игры у «Детройта» огромное количество, а Бикерстаффу разгребать все это нужно будет ещё достаточно продолжительное время

Травмированные игроки: Среди больных «Детройта» по-прежнему числятся Клинтман и Томпсон. Хочется верить, что оба баскетболиста в скором времени смогут помочь своему клубу.

Общий тонус клуба: В матче против «Филадельфии» гости смогут победить только при возникновении каких-то экстраординарных событий.

Статистика для ставок

«Филадельфия» выиграла у «Детройта» девять последних очных поединков

«Детройт» проиграл три последних очных противостояния

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Филадельфии» дают коэффициент 1.21, а на победу «Детройта» — 3.95.

Прогноз: Несмотря на отсутствие Эмбиида в предстоящей игре преимущество хозяев паркета будет подавляющим.

Альтернативный прогноз: Результативной игра не получится, поскольку «Детройт» исторически мало набирает очков в матчах против «Филадельфии».

Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.98.

Альтернативная ставка: ТМ 214 с коэффициентом 2.27.