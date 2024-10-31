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    «Филадельфия» победит «Детройт» десятый раз подряд?

    «Филадельфия» — «Детройт». Ставка (к. 1.98) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 31 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Детройт»
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    «Филадельфия»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 31 октября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Филадельфия» — «Детройт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 31 Октября 2024 года

    Филадельфия

  • НБА
    •  Филадельфия 02:00 Детройт

    Детройт

  • НБА
    •

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: У Нёрса и его «Филадельфии» есть окно возможностей, но все будет зависеть от количества травм. Пока что клуб из Пенсильвании всего лишь на 10 месте на Востоке.

    Последние матчи: Старт сезона у «Филадельфии» получается неубедительным, и после трех проведенных матчей у «76-х» всего лишь одна победа.

    Травмированные игроки: В предстоящей игре тренерский штаб «Филадельфии» не смогут рассчитывать на Эмбиида, поскольку он лечит колено и уже поссорился с прессой из-за своего длинного языка.

    Общий тонус клуба: Предстоящая игра против «Детройта» должна ложиться автоматом в победную копилку хозяев.

    «Детройт»

    Турнирное положение: Страдания «Детройта» продолжаются, и уже никого не удивляет последнее место клуба из Мичигана.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Сложностей с качеством игры у «Детройта» огромное количество, а Бикерстаффу разгребать все это нужно будет ещё достаточно продолжительное время

    Травмированные игроки: Среди больных «Детройта» по-прежнему числятся Клинтман и Томпсон. Хочется верить, что оба баскетболиста в скором времени смогут помочь своему клубу.

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    Общий тонус клуба: В матче против «Филадельфии» гости смогут победить только при возникновении каких-то экстраординарных событий.

    Статистика для ставок

    • «Филадельфия» выиграла у «Детройта» девять последних очных поединков

    • «Детройт» проиграл три последних очных противостояния

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Филадельфии» дают коэффициент 1.21, а на победу «Детройта» — 3.95.

    Прогноз: Несмотря на отсутствие Эмбиида в предстоящей игре преимущество хозяев паркета будет подавляющим.

    Альтернативный прогноз: Результативной игра не получится, поскольку «Детройт» исторически мало набирает очков в матчах против «Филадельфии».

    Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.98.

    Альтернативная ставка: ТМ 214 с коэффициентом 2.27.

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    «Филадельфия» — «Детройт»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 31.10.2024. Прогнозы на баскетбол. «Филадельфия» победит «Детройт» десятый раз подряд?
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