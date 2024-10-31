Филадельфия
Детройт
«Филадельфия»
Турнирное положение: У Нёрса и его «Филадельфии» есть окно возможностей, но все будет зависеть от количества травм. Пока что клуб из Пенсильвании всего лишь на 10 месте на Востоке.
Последние матчи: Старт сезона у «Филадельфии» получается неубедительным, и после трех проведенных матчей у «76-х» всего лишь одна победа.
Травмированные игроки: В предстоящей игре тренерский штаб «Филадельфии» не смогут рассчитывать на Эмбиида, поскольку он лечит колено и уже поссорился с прессой из-за своего длинного языка.
Общий тонус клуба: Предстоящая игра против «Детройта» должна ложиться автоматом в победную копилку хозяев.
«Детройт»
Турнирное положение: Страдания «Детройта» продолжаются, и уже никого не удивляет последнее место клуба из Мичигана.
Последние матчи: Сложностей с качеством игры у «Детройта» огромное количество, а Бикерстаффу разгребать все это нужно будет ещё достаточно продолжительное время
Травмированные игроки: Среди больных «Детройта» по-прежнему числятся Клинтман и Томпсон. Хочется верить, что оба баскетболиста в скором времени смогут помочь своему клубу.
Общий тонус клуба: В матче против «Филадельфии» гости смогут победить только при возникновении каких-то экстраординарных событий.
Статистика для ставок
- «Филадельфия» выиграла у «Детройта» девять последних очных поединков
- «Детройт» проиграл три последних очных противостояния
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Филадельфии» дают коэффициент 1.21, а на победу «Детройта» — 3.95.
Прогноз: Несмотря на отсутствие Эмбиида в предстоящей игре преимущество хозяев паркета будет подавляющим.
- 1.80Майами — Нью-Йорк: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.75Шарлотт — Торонто: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.78Кливленд — Лос-Анджелес Лейкерс: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Результативной игра не получится, поскольку «Детройт» исторически мало набирает очков в матчах против «Филадельфии».
Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.98.
Альтернативная ставка: ТМ 214 с коэффициентом 2.27.