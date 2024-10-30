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    «Даллас» даст бой «волкам»?

    «Миннесота» — «Даллас». Ставка (к. 2.51) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 30 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Даллас»
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    «Даллас»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Таргет Центре» 30 октября. Начало встречи — в 02:30 мск Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Даллас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 30 Октября 2024 года

    Миннесота

  • НБА. Предсезонка
    •  Миннесота 02:30 Даллас

    Даллас

  • НБА. Предсезонка
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    «Миннесота»

    Турнирное положение: Надежды на то, что «Миннесота» продолжит оставаться одним из претендентов на титул осталось крайне мало, но за победу в конференции этот клуб вполне может побороться. Сейчас он располагается на шестой позиции в западной конференции.

    Последние матчи: В первых трех матчах сезона «Миннесота» два раза победила и один раз проиграла.

    Травмированные игроки: Весьма радует тот факт, что у «Миннесоты» нет ни одного травмированного и дисквалифицированного баскетболиста.

    Общий тонус клуба: Матч против «Далласа» будет хорошей проверкой на прочность, ибо в составе техасского клуба не меньше высококлассных игроков, чем у самих «волков».

    «Даллас»

    Турнирное положение: К «Далласу» на старте сезона куда больше вопросов, чем к «Миннесоте», но девятое место в западной конференции подопечные Кидда все же занимают.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Единственный победный матч «Далласа» пришёлся на игру против «Сан-Антонио», поэтому Дончичу и компании хвастаться нечем.

    Травмированные игроки: Прямо сейчас у «Далласа» два травмированных баскетболиста. Клубу не могут помочь Экзам и Клебер.

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    Общий тонус клуба: При лучших стечениях обстоятельств гости смогут навязать конкурентный баскетбол «Миннесоте», но веры в это не очень много.

    Статистика для ставок

    • В пяти последних очных поединках «Миннесота» праздновала победу всего лишь раз

    • У «Далласа» за семь выездных встреч всего лишь одна победа

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Миннесоты» дают коэффициент 1.57, а на победу «Далласа» — 2.51.

    Прогноз: «Миннесота» встретится с серьезным сопротивлением со стороны соперника

    Альтернативный прогноз: Вероятность результативного поединка весьма высока

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.51.

    Альтернативная ставка: ТБ 230 с коэффициентом 2.11.

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    «Миннесота» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.51), статистика, коэффициенты матча 30.10.2024. Прогнозы на баскетбол. «Даллас» даст бой «волкам»?
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