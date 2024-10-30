В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Таргет Центре» 30 октября. Начало встречи — в 02:30 мск Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Даллас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Миннесота»

Турнирное положение: Надежды на то, что «Миннесота» продолжит оставаться одним из претендентов на титул осталось крайне мало, но за победу в конференции этот клуб вполне может побороться. Сейчас он располагается на шестой позиции в западной конференции.

Последние матчи: В первых трех матчах сезона «Миннесота» два раза победила и один раз проиграла.

Травмированные игроки: Весьма радует тот факт, что у «Миннесоты» нет ни одного травмированного и дисквалифицированного баскетболиста.

Общий тонус клуба: Матч против «Далласа» будет хорошей проверкой на прочность, ибо в составе техасского клуба не меньше высококлассных игроков, чем у самих «волков».

«Даллас»

Турнирное положение: К «Далласу» на старте сезона куда больше вопросов, чем к «Миннесоте», но девятое место в западной конференции подопечные Кидда все же занимают.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Единственный победный матч «Далласа» пришёлся на игру против «Сан-Антонио», поэтому Дончичу и компании хвастаться нечем.

Травмированные игроки: Прямо сейчас у «Далласа» два травмированных баскетболиста. Клубу не могут помочь Экзам и Клебер.

Общий тонус клуба: При лучших стечениях обстоятельств гости смогут навязать конкурентный баскетбол «Миннесоте», но веры в это не очень много.

Статистика для ставок

В пяти последних очных поединках «Миннесота» праздновала победу всего лишь раз

У «Далласа» за семь выездных встреч всего лишь одна победа

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Миннесоты» дают коэффициент 1.57, а на победу «Далласа» — 2.51.

Прогноз: «Миннесота» встретится с серьезным сопротивлением со стороны соперника

Альтернативный прогноз: Вероятность результативного поединка весьма высока

Ставка: П2 с коэффициентом 2.51.

Альтернативная ставка: ТБ 230 с коэффициентом 2.11.