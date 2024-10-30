Миннесота
Даллас
«Миннесота»
Турнирное положение: Надежды на то, что «Миннесота» продолжит оставаться одним из претендентов на титул осталось крайне мало, но за победу в конференции этот клуб вполне может побороться. Сейчас он располагается на шестой позиции в западной конференции.
Последние матчи: В первых трех матчах сезона «Миннесота» два раза победила и один раз проиграла.
Травмированные игроки: Весьма радует тот факт, что у «Миннесоты» нет ни одного травмированного и дисквалифицированного баскетболиста.
Общий тонус клуба: Матч против «Далласа» будет хорошей проверкой на прочность, ибо в составе техасского клуба не меньше высококлассных игроков, чем у самих «волков».
«Даллас»
Турнирное положение: К «Далласу» на старте сезона куда больше вопросов, чем к «Миннесоте», но девятое место в западной конференции подопечные Кидда все же занимают.
Последние матчи: Единственный победный матч «Далласа» пришёлся на игру против «Сан-Антонио», поэтому Дончичу и компании хвастаться нечем.
Травмированные игроки: Прямо сейчас у «Далласа» два травмированных баскетболиста. Клубу не могут помочь Экзам и Клебер.
Общий тонус клуба: При лучших стечениях обстоятельств гости смогут навязать конкурентный баскетбол «Миннесоте», но веры в это не очень много.
Статистика для ставок
- В пяти последних очных поединках «Миннесота» праздновала победу всего лишь раз
- У «Далласа» за семь выездных встреч всего лишь одна победа
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Миннесоты» дают коэффициент 1.57, а на победу «Далласа» — 2.51.
Прогноз: «Миннесота» встретится с серьезным сопротивлением со стороны соперника
- 1.90Бруклин — Денвер: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 2.40Финикс — Лос-Анджелес Лейкерс: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
- 1.88Сакраменто — Портленд: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Вероятность результативного поединка весьма высока
Ставка: П2 с коэффициентом 2.51.
Альтернативная ставка: ТБ 230 с коэффициентом 2.11.