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    «Голден Стэйт» продлит победную серию?

    «Юта» — «Голден Стэйт». Ставка (к. 1.91) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 26 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Юта» — «Голден Стэйт»
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    «Голден Стэйт» — «Юта»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Юта» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет в Солт-Лейк-Сити на «Вивинт Арена» 26 октября. Начало встречи — в 04:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Юта» — «Голден Стэйт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 26 Октября 2024 года

    Юта

  • НБА. Предсезонка
    •  Юта 04:30 Голден Стэйт

    Голден Стэйт

  • Окленд
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    «Юта»

    Турнирная таблица: В сезоне 2023/2024 «Юта» заняла 12 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 31 победу и потерпев 51 поражение. В плей-офф и плей-ин команда не смогла квалифицироваться.

    Последние матчи: «Юта» стартовала с поражения в новом сезоне НБА, проиграв «Мемфису» (124:126).

    Не сыграют: С травмой пальцы из строя команды выбыл Джонни Джузэнг, а у Айзейя Кольера — мышечная травма, он тоже пропустит игру против «Голден Стэйт».

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Юта» не может выиграть во втором матче подряд. В последних пяти встречах «джазмены» смогли выиграть лишь две встречи.

    «Голден Стэйт»

    Турнирная таблица: В сезоне 2023/2024 «Голден Стэйт» занял 9 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 46 побед и потерпев 36 поражений. В итоге команды перебралась в стадию плей-ин. В первом же раунде калифорнийцы проиграли «Сакраменто» (94:118).

    Последние матчи: В стартовом матче НБА «Голден Стэйт» добился победы, обыграв на выезде музыкантов из «Портленд» (140:104). В составе «золотых» отметим результативные действия защитника Бадди Хилда, он набрал 22 очка. Он также стал лидером по результативности в команде, проведя всего 14 минут на паркете.

    Не сыграют: Под вопросом участие лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри, защитник «золотых» получил травму бедра. Могут пропустить предстоящую игру в НБА Држймонд Грин, у игрока травмировано колено и Де'Энтони Мелтон — с травмой груди.

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    Состояние команды: Один из лидеров «Голден Стэйт» Джонатан Куминга летом 2025 покине ряды калифорнийской команды и станет свободным агентом.

    Статистика для ставок

    • «Юта» проиграл во втором матче подряд

    • «Голден Стэйт» выдаёт победную серию из 7 матчей

    • В сезоне 2023/2024 «Юта» и «Голден Стэйт» сыграли 4 раза (4:0 — в пользу «Голедн Стэйт»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. На победу «Юты» — 3.40.

    ТБ 234.5 и ТМ 234.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.92 и 1.94 соответственно.

    Прогноз: «Голден Стэйт» сейчас очень силен, даже без своего ключевого игрока Стефа Карри. Калифорнийцы способны на то, чтобы продлить победную серию.

    Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-6.5) с коэффициентом 1.91.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 234.5 с коэффициентом 1.92.

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    «Юта» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 26.10.2024. Прогнозы на баскетбол. «Голден Стэйт» продлит победную серию?
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