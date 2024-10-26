В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Юта» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет в Солт-Лейк-Сити на «Вивинт Арена» 26 октября. Начало встречи — в 04:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Юта» — «Голден Стэйт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Юта»

Турнирная таблица: В сезоне 2023/2024 «Юта» заняла 12 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 31 победу и потерпев 51 поражение. В плей-офф и плей-ин команда не смогла квалифицироваться.

Последние матчи: «Юта» стартовала с поражения в новом сезоне НБА, проиграв «Мемфису» (124:126).

Не сыграют: С травмой пальцы из строя команды выбыл Джонни Джузэнг, а у Айзейя Кольера — мышечная травма, он тоже пропустит игру против «Голден Стэйт».

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Юта» не может выиграть во втором матче подряд. В последних пяти встречах «джазмены» смогли выиграть лишь две встречи.

«Голден Стэйт»

Турнирная таблица: В сезоне 2023/2024 «Голден Стэйт» занял 9 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 46 побед и потерпев 36 поражений. В итоге команды перебралась в стадию плей-ин. В первом же раунде калифорнийцы проиграли «Сакраменто» (94:118).

Последние матчи: В стартовом матче НБА «Голден Стэйт» добился победы, обыграв на выезде музыкантов из «Портленд» (140:104). В составе «золотых» отметим результативные действия защитника Бадди Хилда, он набрал 22 очка. Он также стал лидером по результативности в команде, проведя всего 14 минут на паркете.

Не сыграют: Под вопросом участие лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри, защитник «золотых» получил травму бедра. Могут пропустить предстоящую игру в НБА Држймонд Грин, у игрока травмировано колено и Де'Энтони Мелтон — с травмой груди.

Состояние команды: Один из лидеров «Голден Стэйт» Джонатан Куминга летом 2025 покине ряды калифорнийской команды и станет свободным агентом.

Статистика для ставок

«Юта» проиграл во втором матче подряд

«Голден Стэйт» выдаёт победную серию из 7 матчей

В сезоне 2023/2024 «Юта» и «Голден Стэйт» сыграли 4 раза (4:0 — в пользу «Голедн Стэйт»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. На победу «Юты» — 3.40.

ТБ 234.5 и ТМ 234.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.92 и 1.94 соответственно.

Прогноз: «Голден Стэйт» сейчас очень силен, даже без своего ключевого игрока Стефа Карри. Калифорнийцы способны на то, чтобы продлить победную серию.

Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-6.5) с коэффициентом 1.91.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 234.5 с коэффициентом 1.92.