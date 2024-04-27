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    «Нью-Орлеан» потерпит очередное поражение?

    «Нью-Орлеан» — «Оклахома». Ставка (к. 1.89) и прогноз на матч плей-офф НБА, 27 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Орлеан» — «Оклахома»
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    «Нью-Орлеан»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет в «Смузи Кинг Центре» 27 апреля. Начало встречи — в 22:30 мск. «Нью-Орлеан» — «Оклахома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 27 Апреля 2024 года
    Нью-Орлеан
  • НБА. Плей-офф
    •  Нью-Орлеан 22:30 Оклахома Оклахома
  • Оклахома
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    «Нью-Орлеан»

    Турнирное положение: Проблемы «Нью-Орлеана» с отсутствующим Уильямсоном всем известны, но после первой игры еще теплились какие-то надежды на борьбу в серии, однако после второго матча они все улетучились.

    Последние матчи: Во втором матче серии доминирование фаворита было безоговорочным, а своей игрой в защите «Пеликанс» абсолютно по делу заслужили проигрыш в более, чем 30 очков разницы.

    Травмированные игроки: Никаких надежд на скорое выздоровление лидера атак клуба из Луизианы не предвидится.

    Общий тонус клуба: Даже при поддержке собственных болельщиков шансов на победу у хозяев паркета в третьем матче серии не очень много.

    «Оклахома»

    Турнирное положение: После крайне натужной первой игры серии «Оклахома» постепенно пришла в себя и выдала лучший матч за последние несколько недель, буквально уничтожив своего соперника.

    Последние матчи: Даже если брать во внимание, что защита у «Пеликанс» на очень даже приличном уровне, но для клуба Дэйгнолта не составило труда положить на лопатки защиту соперника (124:92).

    Травмированные игроки: Не может принимать участие в матчах плей-офф француз Сарр, который травмировал ахилл.

    Общий тонус клуба: Есть ощущение, что «Нью-Орлеан» находится в деморализованном состоянии, и гостям не составит труда приблизить свой проход в следующий раунд ещё на один шаг.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Орлеан» выиграл лишь один матч за четыре последних игры по календарю

    • «Оклахома» не проигрывает уже семь матчей подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Орлеана» дают коэффициент 1.97, а на победу «Оклахомы» — 1.89.

    Прогноз: Гости не упустят шанс одержать очередную победу

    Альтернативный прогноз: Матч не будет мало результативным, у гостей достаточно исполнителей точных бросков с различных дистанций

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.89.

    Альтернативная ставка: ТБ 212 с коэффициентом 2.12.

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    Ставка и прогноз на матч «Нью-Орлеан» — «Оклахома» с коэффициентом . Дата матча: 27.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Нью-Орлеан» потерпит очередное поражение?
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