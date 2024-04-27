«Нью-Орлеан»
Турнирное положение: Проблемы «Нью-Орлеана» с отсутствующим Уильямсоном всем известны, но после первой игры еще теплились какие-то надежды на борьбу в серии, однако после второго матча они все улетучились.
Последние матчи: Во втором матче серии доминирование фаворита было безоговорочным, а своей игрой в защите «Пеликанс» абсолютно по делу заслужили проигрыш в более, чем 30 очков разницы.
Травмированные игроки: Никаких надежд на скорое выздоровление лидера атак клуба из Луизианы не предвидится.
Общий тонус клуба: Даже при поддержке собственных болельщиков шансов на победу у хозяев паркета в третьем матче серии не очень много.
«Оклахома»
Турнирное положение: После крайне натужной первой игры серии «Оклахома» постепенно пришла в себя и выдала лучший матч за последние несколько недель, буквально уничтожив своего соперника.
Последние матчи: Даже если брать во внимание, что защита у «Пеликанс» на очень даже приличном уровне, но для клуба Дэйгнолта не составило труда положить на лопатки защиту соперника (124:92).
Травмированные игроки: Не может принимать участие в матчах плей-офф француз Сарр, который травмировал ахилл.
Общий тонус клуба: Есть ощущение, что «Нью-Орлеан» находится в деморализованном состоянии, и гостям не составит труда приблизить свой проход в следующий раунд ещё на один шаг.
Статистика для ставок
- «Нью-Орлеан» выиграл лишь один матч за четыре последних игры по календарю
- «Оклахома» не проигрывает уже семь матчей подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Орлеана» дают коэффициент 1.97, а на победу «Оклахомы» — 1.89.
Прогноз: Гости не упустят шанс одержать очередную победу
- 2.41Лос-Анджелес Лейкерс — Денвер: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 2.00Майами — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 01:00
- 2.52Финикс — Миннесота: прогноз и ставкаСегодня в 05:30
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Альтернативный прогноз: Матч не будет мало результативным, у гостей достаточно исполнителей точных бросков с различных дистанций
Ставка: П2 с коэффициентом 1.89.
Альтернативная ставка: ТБ 212 с коэффициентом 2.12.