В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет в «Смузи Кинг Центре» 27 апреля. Начало встречи — в 22:30 мск. «Нью-Орлеан» — «Оклахома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нью-Орлеан»

Турнирное положение: Проблемы «Нью-Орлеана» с отсутствующим Уильямсоном всем известны, но после первой игры еще теплились какие-то надежды на борьбу в серии, однако после второго матча они все улетучились.

Последние матчи: Во втором матче серии доминирование фаворита было безоговорочным, а своей игрой в защите «Пеликанс» абсолютно по делу заслужили проигрыш в более, чем 30 очков разницы.

Травмированные игроки: Никаких надежд на скорое выздоровление лидера атак клуба из Луизианы не предвидится.

Общий тонус клуба: Даже при поддержке собственных болельщиков шансов на победу у хозяев паркета в третьем матче серии не очень много.

«Оклахома»

Турнирное положение: После крайне натужной первой игры серии «Оклахома» постепенно пришла в себя и выдала лучший матч за последние несколько недель, буквально уничтожив своего соперника.

Последние матчи: Даже если брать во внимание, что защита у «Пеликанс» на очень даже приличном уровне, но для клуба Дэйгнолта не составило труда положить на лопатки защиту соперника (124:92).

Травмированные игроки: Не может принимать участие в матчах плей-офф француз Сарр, который травмировал ахилл.

Общий тонус клуба: Есть ощущение, что «Нью-Орлеан» находится в деморализованном состоянии, и гостям не составит труда приблизить свой проход в следующий раунд ещё на один шаг.

Статистика для ставок

«Нью-Орлеан» выиграл лишь один матч за четыре последних игры по календарю

«Оклахома» не проигрывает уже семь матчей подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Орлеана» дают коэффициент 1.97, а на победу «Оклахомы» — 1.89.

Прогноз: Гости не упустят шанс одержать очередную победу

Альтернативный прогноз: Матч не будет мало результативным, у гостей достаточно исполнителей точных бросков с различных дистанций

Ставка: П2 с коэффициентом 1.89.

Альтернативная ставка: ТБ 212 с коэффициентом 2.12.