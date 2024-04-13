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    «Бостон» реабилитируется за проигрыш «оленям»?

    «Бостон» — «Шарлотт». Ставка (к. 2.01) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 13 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Шарлотт»
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    «Бостон»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет в «Ти Ди Гарден» 13 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Бостон» — «Шарлотт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Бостон»

    Турнирное положение: «Бостон» спокойно завершает регулярный сезон на единоличном первом месте в сводной таблице лиги.

    Последние матчи: Но без приключений у клуба Маззуллы не получается, поскольку поражения от «Селтикс» в последнем сыгранном поединке против «Милуоки» не ожидал практически никто.

    Травмированные игроки: Официально ни одного травмированного у «Селтикс» нет, но участие сразу шести игроков клуба под вопросом.

    Общий тонус клуба: С «Шарлотт» вряд ли будет расхлябанный баскетбол, и хозяева одержат довольно уверенную победу

    «Шарлотт»

    Турнирное положение: Результаты «Шарлотт» не впечатляют, но и не разочаровывают. Клуб по делу занимает 13 место в своей конференции.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Последний мачт против довольно крепкой «Атланты» был неожиданно выигран, но на полноценное поздравление Клиффорду за годы работы в клубе не тянет.

    Травмированные игроки: У «Хорнетс» все те же проблемы с травмированными, которые сопровождают клуб на протяжении большей части сезона. До сих пор травмирован квартет структурных баскетболистов.

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    Общий тонус клуба: Хочется конкурентного баскетбола и в мачте против лидера чемпионата, но он вряд ли случится.

    Статистика для ставок

    • У «Бостона» 13 побед подряд дома

    • «Хорнетс» смогли победить в последнем выездном поединке

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.08, а на победу «Шарлотт» — 8.20.

    Прогноз: «Бостон» реабилитируется за провал предыдущего матча

    Альтернативный прогноз: Хочется надеяться на результативную игру с обеих сторон

    Ставка: Ф1 (-16) с коэффициентом 2.01.

    Альтернативная ставка: ТБ 237 с коэффициентом 2.24.

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    Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Шарлотт» с коэффициентом 2.01. Дата матча: 13.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Бостон» реабилитируется за проигрыш «оленям»?
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