«Бостон»
Турнирное положение: «Бостон» спокойно завершает регулярный сезон на единоличном первом месте в сводной таблице лиги.
Последние матчи: Но без приключений у клуба Маззуллы не получается, поскольку поражения от «Селтикс» в последнем сыгранном поединке против «Милуоки» не ожидал практически никто.
Травмированные игроки: Официально ни одного травмированного у «Селтикс» нет, но участие сразу шести игроков клуба под вопросом.
Общий тонус клуба: С «Шарлотт» вряд ли будет расхлябанный баскетбол, и хозяева одержат довольно уверенную победу
«Шарлотт»
Турнирное положение: Результаты «Шарлотт» не впечатляют, но и не разочаровывают. Клуб по делу занимает 13 место в своей конференции.
Последние матчи: Последний мачт против довольно крепкой «Атланты» был неожиданно выигран, но на полноценное поздравление Клиффорду за годы работы в клубе не тянет.
Травмированные игроки: У «Хорнетс» все те же проблемы с травмированными, которые сопровождают клуб на протяжении большей части сезона. До сих пор травмирован квартет структурных баскетболистов.
Общий тонус клуба: Хочется конкурентного баскетбола и в мачте против лидера чемпионата, но он вряд ли случится.
Статистика для ставок
- У «Бостона» 13 побед подряд дома
- «Хорнетс» смогли победить в последнем выездном поединке
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.08, а на победу «Шарлотт» — 8.20.
Прогноз: «Бостон» реабилитируется за провал предыдущего матча
- 1.95Вашингтон — Чикаго: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.04Кливленд — Индиана: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 2.41Бостон — Нью-Йорк: прогноз и ставкаСегодня в 02:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Хочется надеяться на результативную игру с обеих сторон
Ставка: Ф1 (-16) с коэффициентом 2.01.
Альтернативная ставка: ТБ 237 с коэффициентом 2.24.