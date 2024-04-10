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    «Даллас» уверенно разберется с «шершнями»?

    «Шарлотт» — «Даллас». Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 10 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шарлотт» — «Даллас»
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    «Даллас»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Спектрум Центре» 10 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Шарлотт» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Шарлотт»

    Турнирное положение: Ресурсы «Шарлотт» скудны, но даже с ними претендовать на 13 место в восточной конференции нужно уметь.

    Последние матчи: «Хорнетс» одержали всего лишь одну победа за шесть последних матчей, что совсем не добавляет позитивного настроения поклонникам клуба.

    Травмированные игроки: У тренерского штаба продолжается головная боль, которая заключается в том, как заменить отсутствие Мартина, Болла, Карри и Уильямса.

    Общий тонус клуба: Никаких мотивационных приемов не хватит, чтобы «шершни» смогли рассчитывать на победу в предстоящем поединке.

    «Даллас»

    Турнирное положение: Пока что про перспективы «Далласа» в пост-сезоне нужно говорить предельно осторожно, поскольку пятое место на Западе не гарантирует никаких легких матчей с первого раунда плей-офф.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Ирвинг и Дончич весьма хороши, но вся остальная команда иногда как будто впадает в летаргический сон.

    Травмированные игроки: Техасский клуб также испытывает определённые кадровые проблемы. За команду сейчас не могут играть Ливли, Браун и Грин.

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    Общий тонус клуба: В матче против «Шарлотт» для гостей может случиться очередной неприятный поединок, но в этом будут виноваты сами игроки «Маверикс».

    Статистика для ставок

    • Три из четырех последних очных встреч остались за «Хорнетс»

    • «Даллас» выиграл три последних матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Шарлотт» дают коэффициент 10.00, а на победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.07.

    Прогноз: Гости увезут разгромную победу из Северной Каролины.

    Альтернативный прогноз: Шансы «Клипперс» превзойти средний индивидуальный тотал по сезону крайне велики.

    Ставка: Ф2 (-10) с коэффициентом 1.83.

    Альтернативная ставка: ИТБ (2) 107 с коэффициентом 2.08.

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    Ставка и прогноз на матч «Шарлотт» — «Даллас» с коэффициентом 1.83. Дата матча: 10.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Даллас» уверенно разберется с «шершнями»?
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