В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Спектрум Центре» 10 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Шарлотт» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Шарлотт»

Турнирное положение: Ресурсы «Шарлотт» скудны, но даже с ними претендовать на 13 место в восточной конференции нужно уметь.

Последние матчи: «Хорнетс» одержали всего лишь одну победа за шесть последних матчей, что совсем не добавляет позитивного настроения поклонникам клуба.

Травмированные игроки: У тренерского штаба продолжается головная боль, которая заключается в том, как заменить отсутствие Мартина, Болла, Карри и Уильямса.

Общий тонус клуба: Никаких мотивационных приемов не хватит, чтобы «шершни» смогли рассчитывать на победу в предстоящем поединке.

«Даллас»

Турнирное положение: Пока что про перспективы «Далласа» в пост-сезоне нужно говорить предельно осторожно, поскольку пятое место на Западе не гарантирует никаких легких матчей с первого раунда плей-офф.

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Последние матчи: Ирвинг и Дончич весьма хороши, но вся остальная команда иногда как будто впадает в летаргический сон.

Травмированные игроки: Техасский клуб также испытывает определённые кадровые проблемы. За команду сейчас не могут играть Ливли, Браун и Грин.

Общий тонус клуба: В матче против «Шарлотт» для гостей может случиться очередной неприятный поединок, но в этом будут виноваты сами игроки «Маверикс».

Статистика для ставок

Три из четырех последних очных встреч остались за «Хорнетс»

«Даллас» выиграл три последних матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Шарлотт» дают коэффициент 10.00, а на победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.07.

Прогноз: Гости увезут разгромную победу из Северной Каролины.

Альтернативный прогноз: Шансы «Клипперс» превзойти средний индивидуальный тотал по сезону крайне велики.

Ставка: Ф2 (-10) с коэффициентом 1.83.

Альтернативная ставка: ИТБ (2) 107 с коэффициентом 2.08.