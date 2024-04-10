«Шарлотт»
Турнирное положение: Ресурсы «Шарлотт» скудны, но даже с ними претендовать на 13 место в восточной конференции нужно уметь.
Последние матчи: «Хорнетс» одержали всего лишь одну победа за шесть последних матчей, что совсем не добавляет позитивного настроения поклонникам клуба.
Травмированные игроки: У тренерского штаба продолжается головная боль, которая заключается в том, как заменить отсутствие Мартина, Болла, Карри и Уильямса.
Общий тонус клуба: Никаких мотивационных приемов не хватит, чтобы «шершни» смогли рассчитывать на победу в предстоящем поединке.
«Даллас»
Турнирное положение: Пока что про перспективы «Далласа» в пост-сезоне нужно говорить предельно осторожно, поскольку пятое место на Западе не гарантирует никаких легких матчей с первого раунда плей-офф.
Последние матчи: Ирвинг и Дончич весьма хороши, но вся остальная команда иногда как будто впадает в летаргический сон.
Травмированные игроки: Техасский клуб также испытывает определённые кадровые проблемы. За команду сейчас не могут играть Ливли, Браун и Грин.
Общий тонус клуба: В матче против «Шарлотт» для гостей может случиться очередной неприятный поединок, но в этом будут виноваты сами игроки «Маверикс».
Статистика для ставок
- Три из четырех последних очных встреч остались за «Хорнетс»
- «Даллас» выиграл три последних матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Шарлотт» дают коэффициент 10.00, а на победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.07.
Прогноз: Гости увезут разгромную победу из Северной Каролины.
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Альтернативный прогноз: Шансы «Клипперс» превзойти средний индивидуальный тотал по сезону крайне велики.
Ставка: Ф2 (-10) с коэффициентом 1.83.
Альтернативная ставка: ИТБ (2) 107 с коэффициентом 2.08.