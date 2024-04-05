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    «Даллас» легко разберется с «ястребами»?

    «Даллас» — «Атланта». Ставка (к. 1.82) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 05 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Атланта»
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    «Даллас»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Атланту». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 05 апреля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Даллас» — «Атланта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Даллас»

    Турнирное положение: Турнирные показатели «Далласа» значительно просели во второй части сезона. Сейчас клуб Кидда размещается всего лишь на шестой позиции в своей конференции, но сзади подпирает ненасытный «Финикс».

    Последние матчи: Крайний поединок по сезону был проигран «Голден Стэйт» и именно «воины» стали той командой, которая смогла прервать семи матчевую победную серию техасцев.

    Травмированные игроки: Сейчас у главного тренера «Маверикс» голова забита лишь травмой лодыжки австралийца Грина.

    Общий тонус клуба: С «Атлантой» не просто можно играть, но и выигрывать, поскольку состав у приезжего клуба максимально потрепан травмами.

    «Атланта»

    Турнирное положение: Результаты «Атланты» в последние недели радуют глаз, хотя ничего не предвещало такого чудесного преображения. Клуб из Джорджии укрепился на 10 позиции в восточной конференции, и вполне может претендовать на более высокий посев, если продолжит в таком же духе.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Снейдеру удалось найти сочетания, при которых даже без глубины состава и лидеров клуба можно на постоянной основе одерживать победы.

    Травмированные игроки: Среди тех, кто точно не сыграет в предстоящем матче, находятся Гриффин, Бей, Гейе, Оконгву и Янг.

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    Общий тонус клуба: Предстоящий выезд в Техас будет непростым, поскольку хозяева паркета при своих болельщиках демонстрируют волшебный баскетбол.

    Статистика для ставок

    • За восемь последних матчей «Даллас» проиграл только один раз

    • «Атланта» проиграла только один матч за шесть последних поединков

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Далласа» дают коэффициент 1.15, а на победу «Атланты» — 5.89.

    Прогноз: «Даллас» — очевидный фаворит предстоящего матча

    Альтернативный прогноз: Результативной баскетбол нам обеспечен

    Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.82.

    Альтернативная ставка: ТБ 232 с коэффициентом 2.18.

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    Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Атланта» с коэффициентом 1.82. Дата матча: 05.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Даллас» легко разберется с «ястребами»?
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