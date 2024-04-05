В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Атланту». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 05 апреля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Даллас» — «Атланта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Даллас»

Турнирное положение: Турнирные показатели «Далласа» значительно просели во второй части сезона. Сейчас клуб Кидда размещается всего лишь на шестой позиции в своей конференции, но сзади подпирает ненасытный «Финикс».

Последние матчи: Крайний поединок по сезону был проигран «Голден Стэйт» и именно «воины» стали той командой, которая смогла прервать семи матчевую победную серию техасцев.

Травмированные игроки: Сейчас у главного тренера «Маверикс» голова забита лишь травмой лодыжки австралийца Грина.

Общий тонус клуба: С «Атлантой» не просто можно играть, но и выигрывать, поскольку состав у приезжего клуба максимально потрепан травмами.

«Атланта»

Турнирное положение: Результаты «Атланты» в последние недели радуют глаз, хотя ничего не предвещало такого чудесного преображения. Клуб из Джорджии укрепился на 10 позиции в восточной конференции, и вполне может претендовать на более высокий посев, если продолжит в таком же духе.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: Снейдеру удалось найти сочетания, при которых даже без глубины состава и лидеров клуба можно на постоянной основе одерживать победы.

Травмированные игроки: Среди тех, кто точно не сыграет в предстоящем матче, находятся Гриффин, Бей, Гейе, Оконгву и Янг.

Общий тонус клуба: Предстоящий выезд в Техас будет непростым, поскольку хозяева паркета при своих болельщиках демонстрируют волшебный баскетбол.

Статистика для ставок

За восемь последних матчей «Даллас» проиграл только один раз

«Атланта» проиграла только один матч за шесть последних поединков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Далласа» дают коэффициент 1.15, а на победу «Атланты» — 5.89.

Прогноз: «Даллас» — очевидный фаворит предстоящего матча

Альтернативный прогноз: Результативной баскетбол нам обеспечен

Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.82.

Альтернативная ставка: ТБ 232 с коэффициентом 2.18.