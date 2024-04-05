«Даллас»
Турнирное положение: Турнирные показатели «Далласа» значительно просели во второй части сезона. Сейчас клуб Кидда размещается всего лишь на шестой позиции в своей конференции, но сзади подпирает ненасытный «Финикс».
Последние матчи: Крайний поединок по сезону был проигран «Голден Стэйт» и именно «воины» стали той командой, которая смогла прервать семи матчевую победную серию техасцев.
Травмированные игроки: Сейчас у главного тренера «Маверикс» голова забита лишь травмой лодыжки австралийца Грина.
Общий тонус клуба: С «Атлантой» не просто можно играть, но и выигрывать, поскольку состав у приезжего клуба максимально потрепан травмами.
«Атланта»
Турнирное положение: Результаты «Атланты» в последние недели радуют глаз, хотя ничего не предвещало такого чудесного преображения. Клуб из Джорджии укрепился на 10 позиции в восточной конференции, и вполне может претендовать на более высокий посев, если продолжит в таком же духе.
Последние матчи: Снейдеру удалось найти сочетания, при которых даже без глубины состава и лидеров клуба можно на постоянной основе одерживать победы.
Травмированные игроки: Среди тех, кто точно не сыграет в предстоящем матче, находятся Гриффин, Бей, Гейе, Оконгву и Янг.
Общий тонус клуба: Предстоящий выезд в Техас будет непростым, поскольку хозяева паркета при своих болельщиках демонстрируют волшебный баскетбол.
Статистика для ставок
- За восемь последних матчей «Даллас» проиграл только один раз
- «Атланта» проиграла только один матч за шесть последних поединков
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Далласа» дают коэффициент 1.15, а на победу «Атланты» — 5.89.
Прогноз: «Даллас» — очевидный фаворит предстоящего матча
- 1.64Нью-Йорк — Сакраменто: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 3.15Майами — Филадельфия: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 2.90Финикс — Кливленд: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
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Альтернативный прогноз: Результативной баскетбол нам обеспечен
Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.82.
Альтернативная ставка: ТБ 232 с коэффициентом 2.18.